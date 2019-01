Napoli - tanti saldi e poco shopping : 'Vendite in calo del 10%' : Niente ripresa dei consumi con i saldi invernali a Napoli, anzi: 'L'impressione è che la tendenza sia quella già evidenziata nel primo periodo della stagione autunno-inverno, e cioè di un 10% rispetto ...

Napoli - la lettera del turista a de Magistris : «Avevo tanti pregiudizi su Napoli - adesso devo chiedere scusa» : Un turista scrive una lettera al sindaco di Napoli Luigi de Magistris per chiedere scusa per i pregiudizi che aveva sulla città. A raccontarlo è lo stesso primo cittadini partenopeo con...

Napoli - assegnati gli alloggi agli abitanti delle Vele ma nelle case liberate già vivono altri abusivi : Vele di Scampia, l'ultimo assalto degli abusivi rischia di intralciare l'operazione abbattimento. Secondo i dati dell'ufficio casa sono una decina gli alloggi della Vela Azzurra presi di mira da ...

Sepe : 'Napoli città credibile - la causa di tanti mali è la mancanza di lavoro' : Le presenze turistiche testimoniano di una ' Napoli credibile, interessante ed accogliente ed in linea di massima rassicurante' ma 'purtroppo c'è ancora una mancanza di lavoro che costituisce il ...

Botti di Capodanno - nessun morto ma tanti feriti : 'primato' a Napoli con 37 casi critici : Sono 37 i feriti solo a Napoli e provincia, uno in meno dell'anno scorso, ma la città partenopea resta pur sempre quella che ha il maggior numero di persone che hanno riportato danni a causa dell'utilizzo azzardato di Botti e petardi a Capodanno. nessuna vittima per il sesto anno consecutivo, ma il bilancio d'insieme dopo la notte di San Silvestro assomiglia ancora troppo a un bollettino di guerra. Ovunque, nelle principali città italiane, sono ...

Inter - Spalletti : 'Con il Napoli sereni e lucidi. Nainggolan? Molto forte - ma le regole sono importanti. Sul mercato...' : Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , è Intervenuto a Sky Sport alla vigilia della sfida con il Napoli : 'Mancano tantissime partite e si può ribaltare qualunque situazione. Noi dobbiamo guardare loro e provare a prenderli. In questo gioco sono stati fatti ...

Napoli - caseifici - camorra e 3 milioni in contanti : il latte destinato allo smaltimento venduto in nero : Il latte e i suoi derivati: ovvero come dal latte non si crea solo mozzarella e formaggi, ma una montagna di denaro in contanti, quasi 3 milioni di euro. I soldi, – una parte dei quali sotto a un post-it giallo con un nome – erano nascosti dietro a un muro a scorrimento della lussuosa casa di un ricco imprenditore di Castellammare di Stabia (Napoli). Lui è Adolfo Greco, grosso distributore di latte nel napoletano, in carcere da ...

Napoli - ecco perchè la partita contro il Frosinone è una delle più importanti della stagione : i 10 motivi per non sottovalutare l’avversario : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di portare nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Continua la lotta scudetto, sono due le squadre il lotta per l’obiettivo, ovviamente la Juventus, corazzata del campionato italiano ed il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha tutte le qualità per lottare fino alla fine per lo scudetto. Impegno sulla carta difficile per la ...

Prevedere i terremoti - il prof. Panza sottolinea le importanti evidenze del metodo neo-deterministico in un convegno internazionale a Napoli : NDSHA (Neo Deterministic Seismic Hazard Assessment) ha fornito, per oltre due decenni, strumenti di valutazione della pericolosità sismica affidabili ed efficaci per la comprensione, la comunicazione e la mitigazione del rischio sismico (Panza et al., 2001). La procedura NDSHA per lo sviluppo di mappe di pericolosità sismica a scala regionale è stata trattata in dettaglio durante la conferenza internazionale “Resilience and Sustainability of ...

Del Piero applaude Ancelotti : 'Ha tolto ogni alibi al Napoli - crede tantissimo nella squadra' : Carlo Ancelotti sta cambiando il Napoli e lo sta facendo con le armi del campione, grazie a quel bagaglio di esperienze che si porta dietro da anni di vittorie in Italia e in Europa. Ora che gli ...

Napoli - ancora gelo De Luca-Dema : nessun saluto e distanti nel palco del Teatro San Carlo : Una serata di gala per Napoli e per il San Carlo e non solo per il ritorno del maestro Riccardo Muti al Massimo napoletano. Lo Stato ai più alti livelli era presente, un segnale importante per una ...

Highlights Napoli-Chievo 0-0 - il VIDEO e le azioni più importanti della partita. Palo per Insigne : Clamoroso al San Paolo: la tredicesima giornata sembra poter chiudere già il campionato di Serie A di calcio. Il Napoli infatti non va oltre lo 0-0 con il Chievo e vede scappare in classifica la Juventus a -8. Andiamo a rivivere gli incontro con il VIDEO delle azioni salienti del match. Highlights Napoli-Chievo 0-0 Il Palo di Insigne Ci stiamo avvicinando con #Insigne , x adesso becca il Palo pieno#NapoliChievo ...

Salvini a 360 gradi su Napoli : «Al Vasto allonatanti 140 immigrati. Catacombe - il Vaticano ci verrà incontro» : Il ministro degli Interni Matteo Salvini è giunto nella Prefettura di Napoli dove presiede a riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Salvini, lo scorso 2 ottobre, nel...