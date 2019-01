Iniziano gli Open di Australia con le mamme in prima fila

Al via i saldi : da oggi Iniziano gli sconti in tutta Italia : Al via da oggi i saldi in tutta Italia, con la possibilità per milioni di Italiani di acquistare merce a prezzi scontatissimi. Secondo i primi sondaggi i prodotti che verranno comprati di più sono quelli inerenti l'abbigliamento: da sciarpe a guanti, fino alla biancheria intima. sconti in tutta Italia Anche se in Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia gli sconti sono già iniziati da qualche giorno, è oggi la data ufficiale per l'apertura ai saldi. ...

Alto Adige - sabato 5 gennaio Iniziano i saldi : caccia grossa agli sconti : BOLZANO. In Alto Adige i saldi invernali si avvicinano visto che inizieranno sabato 5 gennaio. Le vendite delle merci della stagione invernale 2018/2019 inizieranno in questa data nella maggior parte ...

Saldi 2019 - quando Iniziano gli sconti invernali città per città : Saldi 2019, quando iniziano gli sconti invernali città per città Ad eccezione di Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, in tutta Italia è il 5 gennaio la data stabilita per dare il via agli sconti. La durata, invece, varia da regione a regione Parole chiave: ...

Fallout 76 : gli utenti Iniziano a lamentarsi degli alti prezzi del Negozio Atomico : Se date un'occhiata al Negozio Atomico di Fallout 76 noterete una serie di sconti dedicati al Natale (tra cui i costumi di Babbo Natale), come saprete però i prezzi nel Negozio sono espressi in Atomi, che potranno essere acquistati solo con valuta reale. Già questo ha fatto storcere il naso a molti, tuttavia ora sembra anche che i prezzi si stiano lentamente alzando.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli utenti si sono fatti sentire su ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : gli sciabolatori Iniziano bene la stagione. Samele e Berrè ai vertici - ma sfuma il podio a squadre : Buon avvio di stagione per l’Italia nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Grande giornata sabato con ben due azzurri sul podio individuale, mentre non è stata altrettanto brillante la prova di domenica, in cui l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella gara a squadre, dovendosi accontentare del quarto posto. Andiamo quindi ad analizzare quanto successo sulle pedane di Algeri nell’ultimo fine settimana. Luigi Samele è tornato ...