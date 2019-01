Salvini non andrà a Sanremo | Baglioni deve evitare i comizi

A Salvini piace Baglioni - quando canta. 'Quest'anno non vado a Sanremo' : Milano, 12 gen., askanews, - 'A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia: Battisti, De Andrè, Vasco e Baglioni. Mi piace quando cantano, poi ogni cantante ha diritto di ...

Matteo Salvini : "Baglioni non usi il palco di Sanremo per fare comizi" : "Siccome Baglioni è pagato dai cittadini italiani, da una rete pubblica, per una iniziativa pubblica, se evita di usare il microfono e il palco di Sanremo per fare comizi gli italiani gliene saranno grati". Lo ha detto Matteo Salvini commentando quanto detto da Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival."A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia, Battisti, De Andrè, ...

Tav : Salvini - se non c'è accordo politico allora referendum : Sulla realizzazione della Tav "se non c'è una sintesi all'interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando al gazebo della Lega in corso Vercelli a Milano. "Nel contratto di governo - ha aggiunto Salvini - ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente, quindi se sulla Tav non ...

Saviano attacca Salvini per l'uso delle divise. Il ministro : 'Povero - non sa più cosa inventarsi' : Matteo Salvini dichiara, forte della sua profondissima ignoranza politica - ignoranza fieramente ostentata - che è un 'atto di solidarietà'. Non è così. Presiedere comizi con la maglietta della ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni' : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini . Si parla del grillino Alessandro Di Battista , nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista ...

Salvini e Di Maio - ecco perché il governo non cadrà (nonostante i litigi continui) : Le frasi di Giorgetti («I 5 Stelle? Come bambini viziati, se non sbattono la testa contro il muro, non ci credono») e i dubbi sui tempi di attuazione del reddito di cittadinanza. Ma nessuno può permettersi una crisi

Saviano-Salvini - nuovo scontro sull’uso della divisa. «Pericoloso». «Non sa cosa inventarsi» : Lo scrittore attacca: «Quell’uniforme non è di Salvini, ma dello Stato. E manda un messaggio pericoloso per la democrazia». Il ministro: «Io sarei come Fidel Castro, Gheddafi e Mussolini... Povero Saviano, non sa più cosa inventarsi! Bacioni»

Saviano - 'Lo Stato non è Matteo Salvini' - il leghista : 'Non sa più cosa inventarsi' : Lo scrittore napoletano Roberto Saviano è tornato ad attaccare pesantemente il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, e lo ha fatto stamane con un lungo articolo riportato sulle colonne de "La Repubblica". Dunque, sembra proprio che le scintille tra i due, al momento, non siano destinate a spegnersi. Secondo l'autore di "Gomorra", infatti, il leader del Carroccio avrebbe la cattiva abitudine e sarebbe solito indossare nelle più svariate ...

"Non sono l'anti-Salvini" - parla Di Battista : Per me la politica - rimarca - è una passione enorme, attualmente è un'attività di volontariato , non ci voglio prendere una lira". Poi aggiunge: "Ho un rapporto fraterno con Luigi di Maio" e ora, ...

Dai migranti alla Nazionale del futuro - a tutto Mancini : “Zaniolo e Barella il futuro. Salvini? Non è una schifezza anche…” : Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato di vari argomenti, soffermandosi anche sulla situazione politica italiana Non solo calcio, anche il tema migranti e quello relativo al razzismo. Roberto Mancini ha analizzato vari temi nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui problemi che attanagliano la sua Nazionale e su quelli che molto più importanti riguardanti l’Italia ...

Di Battista a gamba tesa : "Non sarò l'anti-Salvini e la Tav non si farà" : “Farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche” ha detto l'ex...

