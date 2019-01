Michelle Hunziker e Adriano Celentano per la prima volta insieme in tv | le anticipazioni

Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 - data e promo : Michelle Hunziker conduttrice degli show da Verona? : L'appuntamento con Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 è certamente il più atteso di questo inizio d'anno: un evento televisivo, che coniugherà show e serie d'animazione, in onda in prima serata da lunedì 21 gennaio. Inizialmente annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni per il 7 gennaio, a pochi giorni dal compleanno del Molleggiato che ha appena compiuto i suoi 81 anni nel giorno della Befana ed è stato celebrato con speciali su ...

Walter Nudo e Michelle Hunziker - un ricordo speciale li lega : foto sorprende i fan : Colpo di fulmine, Walter Nudo ricorda la magica esperienza insieme a Michelle Hunziker con una foto da giovani Walter Nudo ha condiviso su Instagram una foto in cui è assieme a Michelle Hunziker. Una foto del lontano 1997. Una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Walter Nudo è diventato molto attivo sui social network […] L'articolo Walter Nudo e Michelle Hunziker, un ricordo speciale li lega: foto sorprende i fan ...

Michelle Hunziker? Scordatela così : prodigio della natura a 41 anni. Senza un filo di trucco - foto da brividi : Senza un filo di trucco: Michelle Hunziker può concedersi anche questo. Basta un'ombra di rossetto per far risaltare la sua bellezza prodigiosa. La showgirl svizzera, 41 anni, ha trascorso le vacanze di Natale e Capodanno in montagna, testimoniando la sua passione per la neve su Instagram. Leggi anc

Michelle Hunziker - vacanze in montagna con la famiglia : 'Non arrendetevi mai' : ... vengono semplicemente 'eliminate' da questa terra...il cambio climatico sta mettendo in pericolo molti paesi del mondo, compreso il nostro....dobbiamo pretendere che vengano sistemate e messe in ...

Michelle Hunziker : il messaggio di speranza per il nuovo anno : Michelle Hunziker commuove tutti con un messaggio di speranza per Capodanno. La showgirl sta trascorrendo le feste in Alta Badia con tutta la famiglia. In uno splendido chalet fra le nevi di proprietà dei Trussardi, Michelle ha deciso di riunire le persone più care: la madre Ineke, il marito Tomaso, le figlie Sole e Celeste, ma anche Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza. La conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram alcuni scatti ...

Michelle Hunziker fa la "suocera" e si intromette tra Aurora e il fidanzato Goffredo : La conduttrice gioca su Instagram e si infila in una foto di Aurora e Goffredo per immortalare davvero un bel quadretto 'di...

Michelle Hunziker arriva in elicottero : vacanza in montagna con tutta la famiglia : Una cittadina svizzera come Michelle Hunziker non può che sentirsi a casa in montagna. La conduttrice ha scelto di trascorrere le vacanze natalizie a San Cassiano, nota località...

Michelle Hunziker - il dramma di Natale : "Quando avevo 12 anni...". Strazio senza fine : Michelle Hunziker racconta a Gente cosa è per lei il Natale. Meraviglioso fino a quando i suoi non si sono separati. “Era papà il regista di tutto, se ci ripenso provo tenerezza". "Ma la festa non erano i regali", aggiunge la bella conduttrice svizzera, "era lo stare tutti insieme, attorno al tavol

Michelle Hunziker racconta il suo Natale : "Magico finché i miei non si sono separati" : Protagonista dell'ultima copertina dell'anno del settimanale Gente, la showgirl Michelle Hunziker, reduce da un ottimo Festival di Sanremo 2018 - pare sarà tra gli ospiti della prima serata per un passaggio di consegne - ha raccontato come vive il Natale: Già a metà novembre preparo l’albero con le bambine che vivono l’euforia delle feste all’ennesima potenza. A inizio dicembre dispongo quattro candele da accendere una alla volta a ogni ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e lo scherzo agli inquilini del palazzo - la sorpresa è incredibile Video : Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e la sorpresa di Natale. Il duo di mamma e figlia, ormai consolidato sui social, torna con un Video sulle festività. Ma questa volta i protagonisti del...