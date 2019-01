F1 | Toro Rosso | dal 2019 la partnership con Randstad Italia

F1 : Randstad Italia Hr partner di Scuderia Toro Rosso : Milano, 10 gen. (LabItalia) - Randstad Italia annuncia la partnership con Scuderia Toro Rosso. La s[...]

F1 - nuovo sponsor per la Toro Rosso : Randstad Italia annuncia la partnership con la scuderia di Faenza : La società appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane sarà sponsor del team Italiano di Formula 1 dal 2019 Randstad Italia annuncia la partnership con scuderia Toro Rosso. La società, appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane, sarà sponsor del team Italiano di Formula 1 dal 2019 e il suo logo apparirà sulle tute dei piloti e sui caschi dello staff dei pit stop. Randstad si afferma ...

F1 - Red Bull e Toro Rosso - con il motore Honda - contano di ridurre il divario da McLaren e Ferrari nel 2019 : Progetti ambiziosi, quelli della Toro Rosso e della Red Bull per la stagione 2019 di Formula 1. Franz Tost, il team principal della scuderia, ha espresso una fiducia più che fondata sulle prospettive delle due coppie di vetture. Il suo discorso si concentra in particolare sul motore Honda. In particolare, nelle sue parole riportate da Speed Week, Tost dichiara: “In termini di rendimento, la Honda ha ridotto il gap rispetto a McLaren e ...

La Toro Rosso ringrazia Brendon Hartley : un bel gesto : Dopo l’annuncio della scorsa settimana dell’arrivo di Alexander Albon nel 2019 al fianco di Daniil Kvyat, la Scuderia Toro Rosso ha ringraziato Brendon Hartley per il suo contributo alla squadra. Dopo una carriera sportiva di successo, Brendon è tornato con la famiglia Red Bull debuttando con la Toro Rosso nel GP degli Stati Uniti 2017. […] L'articolo La Toro Rosso ringrazia Brendon Hartley: un bel gesto sembra essere il primo su ...

Alexander Albon pilota Toro Rosso nel 2019 : La Scuderia Toro Rosso annuncia che Alexander Albon guiderà per il team nel campionato di Formula 1 2019, al fianco di Daniil Kvyat. Il 22enne anglo-thailandese ha disputato quest’anno una notevole stagione in Formula 2 e fino al weekend di Abu Dhabi era uno dei soli due piloti ad avere l’opportunità di vincere il titolo. […] L'articolo Alexander Albon pilota Toro Rosso nel 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...