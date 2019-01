Di Maio | per M5S testo legge su legittima difesa va bene così

Di Maio : "Formazione per reddito di cittadinanza aperta ai consulenti del lavoro" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "La nostra grande sfida è abbassare il costo del reddito di cittadina[...]

Pietro Senaldi - #90Secondi : "Perché Libero ha titolato sui terroni e cosa non ha capito Di Maio" : Si è offeso, Luigi Di Maio, per il titolo di Libero "Comandano i terroni". Poi si è vantato di aver tagliato i contributi all'editoria e di fatto ha augurato la nostra chiusura. Che un politico di primo piano come il leader del Movimento 5 Stelle pensi questo è inaccettabile. Anche perché evidenteme

Economia : per Di Maio colpa dei vecchi governi - 'Ma ora ci sarà nuovo boom'. Opposizioni : ridicolo : Temevamo dati simili, dice il presidente del Consiglio Conte, per questo la manovra appena varata è espansiva. Il ministro dello Sviluppo punta sulla tecnologia e sul digitale per un nuovo boom che ...

Autostrade per l'Europa. Di Maio contro i Benetton - sarà un leit motiv della campagna (con Di Battista) in vista delle europee : Non è un'uscita dettata dalla pancia. Quando Luigi Di Maio prende carta e penna e scrive un post durissimo contro Autostrade dopo la sentenza su Avellino, dà il via a quella che sarà una vera e propria campagna d'inverno. "Più ci leggiamo le carte – scrive il capo politico del Movimento 5 stelle - più capiamo che ai Benetton era stata garantita impunità e profitti sicuri come a nessuno mai nella ...

Produzione industriale - Di Maio : "Investire in nuove tecnologie unico modo per farla riprendere" : Produzione industriale in calo in tutta europa perchè il mondo sta cambiando. Per questo investire nelle nuove tecnologie è l'unico modo per farla riprendere'. _Così il vicepremier e ministro Luigi Di ...

Produzione indiustriale : -2 - 6% a novembre. Ma per Di Maio è possibile un nuovo boom : Particolarmente negativi i dati relativi all'industria dell'auto che registra un calo del 19,4% su base annua - Profondo rosso per la Produzione industriale nel mese di novembre. I dati dell'Istat ...

Di Maio - spero in nuovo boom economico : ANSA, - ROMA, 11 GEN - "Un nuovo boom economico potrebbe rinascere: negli anni '60 avemmo le autostrade, ora dobbiamo lavorare alla creazione delle autostrade digitali". Lo afferma il ministro dello ...

Inps - Di Maio : Superare uomo solo al comando garantendo pluralità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

R.cittadinanza - Di Maio : Più sgravi per imprese che assumono prima : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

“Comandano i terroni” - polemica per il titolo di Libero. E Di Maio attacca i fondi ai giornali : “In 3 anni arriveranno a zero” : Ancora una volta si scatena la polemica per un titolo del quotidiano milanese Libero. “Comandano i terroni“, scrive il giornale diretto da Vittorio Feltri in apertura dell’edizione dell’11 gennaio. Un ‘approfondimento’ sulla quantità di cariche istituzionali ricoperte da uomini e donne originari del sud Italia, sotto la linea di Roma per la precisione. Dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, siciliano doc, al ...

Di Maio - daremo ben 400 milioni di euro per finanziare le piccole opere sui territori : "Ora con la legge di bilancio abbiamo stanziato un fondo ad hoc con cui verranno finanziate tante piccole opere diffuse sui territori. daremo ben 400 milioni di euro ai Comuni per mettere in sicurezza ...

Patto per la scienza - Burioni : 'Mi aspetto che lo firmino anche Di Maio e Salvini' : L'immunologo ha proposto un 'Patto per la scienza' per sostenere la ricerca e contrastare la pseudomedicina. Tra i firmatari ci sono anche Beppe Grillo e Matteo Renzi

Maiorino : obiettivo sicurezza cittadini - esercito non tapperà buche : Roma – “Sulla questione buche e’ opportuno fare chiarezza una volta per tutte. Non e’ previsto da nessuna parte che i militari scendano in strada e si mettano a tappare le buche. Questo ne’ a Roma, ne’ in nessuna altra citta’. L’intervento che vogliamo mettere in campo e’ usare al meglio la tecnologia del Genio Militare per il rifacimento strutturale delle principali consolari romane. Su ...

Tav - verso bocciatura analisi costi-benefici. Lega in piazza per il sì. Di Maio : “Siamo contrari” : L'analisi tecnica sui costi-benefici per la Tav sarebbe negativa, ma la bozza non è ancora definitiva. La Lega sarà in piazza, sabato prossimo a Torino, partecipando al flash mob per il Sì alla Torino-Lione. Di Maio: "Quelle risorse potrebbero essere utilizzate per migliorare la mobilità cittadina".Continua a leggere