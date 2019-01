Uomini e Donne | Andrea Cerioli e il bacio che distrugge Jennifer | strazio in studio

Uomini e donne - Nicola Panico dopo le accuse di Sara Affi Fella : "Ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa" : Sara Affi Fella è sbarcata nuovamente su Instagram. Prima di tornare a postare foto e video sul social network, l'ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato a Chi un'intervista che le ha permesso di rendere pubblica la sua verità sullo scandalo che l'ha coinvolta in passato: è emerso infatti che, pur essendo sul trono, la ragazza continuava a rimanere legata sentimentalmentea a Nicola Panico, suo compagno storico e protagonista di ...

Uomini e donne - Tina Cipollari litiga - ancora - con Gianni Sperti : «Togli parrucchino e ovatta dalle gambe» : A Uomini e donne va in scena un nuovo scontro trash tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. La vamp ha accusato l'opinionista di dichiarare meno anni di quelli che ha, ma anche di utilizzare un ...

Uomini e Donne - trono classico : MARIA DE FILIPPI rimprovera LUIGI [anticipazioni] : In una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, MARIA De FILIPPI ha rimproverato aspramente LUIGI Mastroianni. La conduttrice infatti, al termine di un litigio tra il siciliano e Giorgia, ha preso le difese della corteggiatrice criticando l’atteggiamento assunto dal tronista. Andiamo dunque con ordine per capire che cosa è effettivamente successo… La discussione è iniziata subito dopo la visione dell’esterna ...

Uomini e Donne Over : Ursula e Sossio di nuovo in crisi? Lo sfogo di lei spiazza : Uomini e Donne Trono Over: Ursula e Sossio si sono di nuovo lasciati? Il lungo sfogo di lei preoccupa i fan della coppia Qualcosa è successo nelle ultime ore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, che dopo Temptation Island Vip hanno ritrovato la complicità a Uomini e Donne, si stanno attualmente frequentando di nuovo. […] L'articolo Uomini e Donne Over: Ursula e Sossio di nuovo in crisi? Lo sfogo di lei spiazza proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : Andrea Cerioli scoppia a piangere - caos per Ivan : oggi Uomini e Donne: Andrea Cerioli in lacrime per sua mamma, Ivan Al Trono Classico di Uomini e Donne oggi si parla di Andrea ed Ivan. I due tronisti stanno portando avanti a meraviglia il loro percorso. Ricordiamo che la scelta avverrà in prima serata e la festa di fidanzamento sarà organizzata interamente dalla stellare […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Andrea Cerioli scoppia a piangere, caos per Ivan proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Maria De Filippi spiazza e chiede a Claudia di ripetere una parolaccia : La puntata di ieri del trono classico di Uomini e Donne è stata molto accesa. Maria De Filippi ha compiuto un gesto inaspettato che ha lasciato senza parole i telespettatori. In occasione di un accesissimo scontro tra la corteggiatrice Claudia e il tronista Lorenzo, la padrona di casa ha infatti invitato la ragazza a ripetere la parolaccia detta a Riccardi. Il gesto ha riscontrato il consenso generale. Lorenzo bacia entrambe le corteggiatrici, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : strano post di Antonio - la Langella potrebbe scegliere : Tiene ancora banco il trono di Teresa Langella a Uomini e Donne. Dalle Anticipazioni emerge che la napoletana potrebbe essere davvero vicina ad una scelta. Intanto sui social i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso sembrano inviare messaggi in codice alla bella tronista. Secondo i bookmakers sarà proprio uno dei due giovani il prescelto della partenopea, anche se il corteggiatore Kevin rimane in lizza. L'attesa per le puntate serali ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono Classico della prossima settimana : Luigi bacia Giorgia : Quella odierna sarà l'ultima puntata della settimana dedicata al trono Classico di Uomini e Donne. Sabato 12 e domenica 13, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa, come da abitudine, e tornerà regolarmente a partire da lunedì 14 gennaio. Ma cosa dovremo aspettarci nella settimana compresa tra il 14 e il 18 del mese per quanto riguarda il trono Classico? Ci saranno importanti sviluppi nei percorsi di Teresa Langella, Lorenzo ...

Anticipazioni Uomini e donne fino al 18/1 - Classico : Luigi bacia Giorgia : Quella odierna sarà l'ultima puntata della settimana dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Sabato 12 e domenica 13, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa, come da abitudine, e tornerà regolarmente a partire da lunedì 14 gennaio. Ma cosa dovremo aspettarci nella settimana compresa tra il 14 e il 18 del mese per quanto riguarda il Trono Classico? Ci saranno importanti sviluppi nei percorsi di Teresa Langella, Lorenzo ...

Uomini e donne - Gianni Sperti insultato sui social per il nuovo look : 'Sei un mostro' : Dopo la pausa natalizia è tornato in onda su Canale 5 il dating show di Maria De Filippi Uomini e donne e subito sono ricominciate anche le polemiche che questa volta riguardano Gianni Sperti, uno degli opinionisti storici del programma insieme a Tina Cipollari. L'ex ballerino di Amici, si è presentato in video con un nuovo look, senza barba, un cambiamento che sembra aver evidenziato alcuni cambiamenti nel suo volto, come testimoniato dai ...

Nilufar e Giordano di Uomini e Donne in crisi - lei : 'Abbiamo litigato ma siamo una coppia' : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un momento no della loro relazione: a confermarlo, è stata la stessa napoletana in alcune "Stories" che sono state caricate sul suo profilo Instagram. La ragazza, pressata dalle tante richieste dei fan sui mancati incontri con il fidanzato in questi giorni, ha deciso di svelare che ci sono state delle discussioni su questioni private che l'hanno un po' allontanata dal romano. L'ex tronista di ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati in crisi con Giordano Mazzocchi : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne hanno litigato È scoppiata la crisi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne e della prima edizione Vip di Temptation Island stanno attraversando un momento delicato del loro rapporto. A confermarlo è stata Nilufar nel corso di una diretta sul suo profilo social, dove ha confermato l’esistenza di un momento difficile. L’ex tronista ha ...

Uomini e Donne - Nilufar confessa : “Io e Giordano abbiamo litigato” : Uomini e Donne, aria di crisi tra Nilufar e Giordano Mazzocchi: “abbiamo litigato” confessa lei Le cose non sembrano andare per il meglio tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, reduci dall’esperienza che li ha portati in TV una seconda volta con Temptation Island Vip, pare stiano attraversando […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar confessa: “Io e Giordano abbiamo ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi interviene su Cerioli : Andrea Cerioli piange a Uomini e Donne e Maria De Filippi interviene Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez saranno i protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi chiuderà la settimana all’insegna dei colpi di scena. Lacrime, ripensamenti e eliminazioni inaspettate saranno gli ingredienti della puntata del venerdì. Le Anticipazioni di Uomini e Donne lanciate da Wittytv svelano che Andrea Cerioli ...