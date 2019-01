Una calza con i baffi | circa 170 kg di cibo raccolti per i cani ospiti del bosco nel

Befana - nella calza non solo dolci : in Una settimana giro d'affari da 100 milioni : Teleborsa, - Non solo dolci. E' di 100 milioni di euro il giro d'affari della settimana legata alla festività e alla tradizione della calza con i dolci della Befana per un coinvolgimento in Italia di ...

Befana - nella calza non solo dolci : in Una settimana giro d'affari da 100 milioni : Non solo dolci. E' di 100 milioni di euro il giro d'affari della settimana legata alla festività e alla tradizione della calza con i dolci della Befana per un coinvolgimento in Italia di 34 mila ...

Epifania - Coldiretti : “Calza pronta in Una casa su tre” : Torna la tradizione della calza che viene appesa in più di una casa su tre (36%) mentre ad una minoranza del 14% la Befana porta altri regali ed il resto non festeggia anche perché non ha bambini in casa. E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixe’ per la Festa dell’Epifania. Anche se resta forte il richiamo della tradizione è cambiato il contenuto delle calze ‘appese’ al camino dalla simpatica vecchietta ...

Roma. Una calza con i baffi : in aiuto dei 4 zampe meno fortunati : Un evento speciale nella Capitale. Anche gli amici a 4 zampe hanno finalmente la loro Epifania. Se lo scopo della

Carige - la Bce mette all'angolo Malacalza e commissaria la banca. Si apre la strada a Una vendita : Il 2018 si era chiuso nel segno delle banche, protagonista assoluta Banca Carige, l'anno nuovo ricomincia sulla stessa falsariga. Le banche: sono sempre loro ad agitare i sonni degli investitori nazionali e internazionali confermando che il settore del credito è la vera spina nel fianco dell'economia italiana.In queste ore intorno al capezzale dell'istituto ligure si muovono in molti: innanzitutto la Vigilanza unica della Bce, guidata dal ...