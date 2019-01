Siria | gli Usa avviano il ritiro | via equipaggiamento non essenziale

Siria : gli Usa danno il via al ritiro militare : ANSAmed, - BEIRUT, 11 GEN - Gli Stati Uniti hanno cominciato il ritiro militare dalla Siria. Lo riferisce il portavoce della Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa citato stamani dai media ...

Siria : fonti - raid aerei e artiglieria Damasco su Idlib : ANSAmed, - BEIRUT, 11 GEN - Le forze governative Siriane hanno avviato oggi raid di artiglieria e aerei su postazioni di miliziani anti-regime nella regione di Idlib, nei giorni scorsi investita da un'...

Il "tour delle scuse" di Pompeo non conquista gli alleati né arresta il ritiro Usa dalla Siria : La carta della disperazione Mike Pompeo la mette sul tavolo al Cairo, ma quella calata appare una carta, o meglio un'arma, spuntata, perché nel suo lungo tour arabo, 9 Paesi visitati, il segretario di Stato Usa ha dovuto fare i conti con l'irritazione dei suoi interlocutori sunniti per la decisione voluta da Trump di ordinare il ritiro, iniziato ufficialmente oggi, dei 2000 soldati americani di stanza in Siria. Che la sua missione non ...

Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare i loro soldati dalla Siria - dice l’esercito americano : Un portavoce dell’esercito statunitense ha annunciato che gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare i loro soldati dalla Siria, come annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 19 dicembre. L’annuncio è stato inaspettato, visto che domenica scorsa il consigliere

Turchia attaccherà i curdi in Siria a prescidere dalle azioni degli Stati Uniti - : L'operazione turca pianificata nella Siria nordorientale non dipende dal ritiro delle truppe americane dalla regione. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlüt Cavusoglu. Le sue parole ...

Il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria diventa un caos diplomatico : Da due anni la politica estera degli Stati Uniti è improvvisata ed erratica. E il presidente turco può confermare di volere agire contro i curdi. Leggi

Siria - italiano muore combattendo per le milizie curde : il suo nome di battaglia era Hiwa Bosco : Un cittadino italiano, Giovanni Francesco Asperti, è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina, aggiungendo che il consolato a ...

Ha i piedini feriti e sporchi : il bimbo profugo Siriano in cammino per un futuro migliore : Il suo primo paio di scarpe dopo il lungo, estenuante viaggio di oltre 170 chilometri: un percorso infinito compiuto a piedi nudi, in pieno agosto, sull’asfalto bollente. Lui e i suoi genitori, disperati al punto da affidare a quel cammino ogni briciola di speranza per un futuro, passo dopo passo, più luminoso.Continua a leggere

Gli Stati Uniti si stanno rimangiando il ritiro dalla Siria : Dopo le promesse di Trump che avevano stupito alleati e avversari, il governo statunitense sta mettendo le mani avanti

Torino - pm chiede sorveglianza speciale per 5 foreign fighters. Sono andati in Siria a combattere l’Isis : La sorveglianza speciale per due anni e il divieto di dimora. È quello che ha chiesto la procura di Torino per cinque persone, esponenti dell’area antagonista. Noti con i nomi di Paolo, Eddi, Jak, Davide e Jacopo, Sono militanti No Tav e del centro sociale Askatasuna: in passato Sono andati, in tempi diversi, in Siria per unirsi alle Ypg, le “Unità di milizia popolare” curde che combattono, fra l’altro, contro l’Isis. La ...

Torino - procura chiede sorveglianza speciale per 5 antagonisti tornati da Siria : Avevano combattutto a fianco dellìYpg curda, contro l'Isis. Per loro divieto di dimora per due anni. - Divieto di dimora per cinque persone che avevano combattuto in Siria a fianco delle milizie curde ...

Militare USA svela come gli Stati Uniti hanno ingannato Siria e Russia - : Il colonnello dell'esercito americano in pensione Douglas MacGregor su Fox News ha detto che il ritiro delle truppe americane dalla Siria è un "passo astuto", il quale la Russia avrebbe litigato con i suoi alleati nella regione.Secondo McGregor, la Russia ha da tempo stabilito relazioni con la Turchia, l'Iran e i ribelli Siriani, e il ritiro delle truppe americane la costringerà a scegliere tra loro.--"Dobbiamo lasciare la Siria del Nord il ...

L'effetto-Trump in Siria fa scoppiare la pace tra gli ex nemici : ora i Curdi si affidano ad Assad contro i turchi : Siria, una guerra ad alleanze variabili. Il nemico di ieri, può diventare il tuo salvatore. E viceversa. L'Unità di protezione popolare (Ypg), la principale milizia curda in Siria, ha fatto appello alle truppe governative perché si schierino a fianco delle proprie forze nel nord del Paese per contrastare l'offensiva annunciata dalla turchia. "Invitiamo le forze del governo Siriano, che sono obbligate a proteggere il paese, ...