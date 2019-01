Negli anni ' 50 un Trump diceva di voler salvare il mondo con un muro

Diciotto ragazzi di 12 anni in camera iperbarica : intossicati Negli spogliatoi della squadra di calcio : Intossicazione nello spogliatoio: 18 calciatori di 12 anni del Matelica finiscono in ospedale. E' successo ieri pomeriggio dopo l'allenamento nel centro in provincia di Macerata: i baby atleti, dell'...

Mercato invernale - più abbagli che colpi Negli ultimi 15 anni : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Cancro : morti in calo Negli USA - -27% in 25 anni : Sono in calo negli Stati Uniti i decessi legati al Cancro: negli ultimi 25 anni si è rilevata una diminuzione del 27%, secondo quanto reso noto dall’American Cancer Society, che ha pubblicato uno studio su “CA: A Cancer Journal for Clinicians.” Da quando è stato registrato il picco di 215 morti ogni 100 mila persone, circa 2,6 milioni di persone in meno perdono la vita a causa di questo male, probabilmente – spiegano gli ...

Sorelle di 12 e 14 anni si vendicano uccidendo la madre a coltellate e con un colpo di pistola Negli Stati Uniti : Due Sorelle di 12 e 14 anni hanno ucciso la madre a coltellate e con un colpo di pistola. Orrore in famiglia negli Stati Uniti, a Magnolia, nella conte di Pike in Georgia. La donna, Erica Hall, 32enne,...

Tumori : Negli Usa mortalità in calo costante da 25 anni : Un declino costante della mortalità per cancro negli ultimi 25 anni, che ha comportato un calo del 27% del tasso complessivo di decessi per questa malattia negli Stati Uniti, per un totale di circa 2,6 milioni di morti per tumore tra il 1991 e il 2016. Questi i dati che provengono dal Cancer Statistics 2019, la relazione annuale dell’American Cancer Society. Il rapporto stima che, nel 2019, negli Stati Uniti si verificheranno 1.762.450 ...

Bongiorno con Salvini : "Si è accettato Negli scorsi anni l'ingresso - indiscriminato - di chiunque in Italia" : "Si sta dipingendo la situazione attuale come se l'anomalia fosse il decreto sicurezza. Ma la vera anomalia è quanto succedeva in passato. In maniera fuorviante ed erronea si è accettato negli scorsi anni l'ingresso, indiscriminato, di chiunque in Italia". Interviene così, in un'intervista al Messaggero, il ministro Giulia Bongiorno sulla questione migranti, dopo le proteste dei sindaci sul decreto Salvini e gli appelli ...

Morta Honey Lantree degli Honeycombs - prima donna batterista di un gruppo beat Negli anni '60 : E' Morta all'età di 75 Anni nella sua casa di Great Bardfield, nell'Essex, Honey Lantree , la prima donna batterista di un gruppo musicale dell'era beat. La cantante e musicista britAnnica suonava con ...

Banche - Abi : oltre 3 miliardi per sicurezza Negli anni 2013-2017 : Investiti da Abi per la sicurezza delle Banche italiane oltre 3 miliardi di euro tra nel periodo 2013-2017 , pari ad una media di 645 milioni all'anno. Adottati e resi operativi strumenti per ...

Usa - in coma da 14 anni partorisce un bimbo Negli Stati Uniti. Indagine per stupro : Washington - Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la ...

Rivaldo : 'Barcellona - la Masia ha deluso Negli ultimi anni ma il club deve continuare a puntare su di loro' : Tradizione, valori, identità che ne hanno fatto un modello virtuoso in tutto il mondo e ha permesso di sfornare una quantità di talenti impressionante, in grado poi di raccogliere fortune tra i ...

Cannabis : Negli ultimi anni è diventata più potente - più cara - ma anche più "pericolosa" : In 10 anni il contenuto di Thc nella Cannabis è aumentato. Un cambiamento che ha portato prodotti più potenti, ma che potrebbero causare più danni

Cannabis : Negli ultimi anni è diventata più potente - più cara - ma anche più “pericolosa” : (foto: CasarsaGuru/Getty Images) Se l’erba del vicino è sempre più verde, l’erba (psicoattiva) europea pare essere invece sempre più potente. Secondo un recente studio dei ricercatori dell’Università di Bath e del King’s College di Londra in dieci anni la Cannabis in Europa è cambiata: il contenuto di tetraidrocannabidiolo (Thc) è aumentato, rendendo i prodotti più potenti e qualitativamente migliori per chi ricerca i suoi effetti ...

È morto Matteo Cinque - il poliziotto che combattè la camorra Negli anni '80 e '90 : È morto oggi a Vico Equense, dove era tornato a vivere dopo la pensione, Matteo Cinque, storico dirigente della Polizia di Stato, questore di Palermo e responsabile di diversi reparti tra i più ...

Paura in uno zoo Negli USA : bambina di 2 anni cade nella gabbia dei rinoceronti : La bambina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale.Continua a leggere