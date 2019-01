Merkel a Atene | responsabili per nazismo

Dal "Go back" al "benvenuta signora Merkel". La Cancelliera torna ad Atene dopo 5 anni - Tsipras la accoglie in una città blindata : Città blindata, duemila agenti in strada, Piazza Syntagma off limits per i manifestanti, alcune fermate della metro chiuse. dopo quasi cinque anni e tre piani di "salvataggio" che hanno lacerato nel profondo il tessuto sociale greco, Angela Merkel ritorna ad Atene per una due-giorni fitta di appuntamenti e temi da trattare: da una verifica sull'attuazione delle riforme che hanno consentito alla Grecia di accedere agli aiuti della Troika ...