Isola | Jeremias Rodriguez e il mistero del naufragio «Ecco come sono caduto ma voglio

Jeremias Rodriguez a Verissimo : «Spero di diventare ancora un naufrago. Voglio vincere l’Isola» : Jeremias Rodriguez a Verissimo L’Isola dei Famosi 2019 si avvicina e man mano conosciamo i vip che animeranno la quattordicesima edizione del reality di Canale 5. Qualcuno, però, sembra costretto – suo malgrado – a dare forfait. E’ il caso di Jeremias Rodriguez, arruolato dalla produzione del programma come uno dei naufraghi ma a rischio a causa di un infortunio. Il fratello minore di Belen e Cecilia era pronto a ...

L'Isola dei Famosi : Nardi inviato - D'Eusanio e Parietti opinioniste - Jeremias in dubbio : La nuova edizione delL'Isola dei Famosi è ai nastri di partenza: giovedì 24 gennaio andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del reality affidato ancora una volta alla veterana Alessia Marcuzzi. A circa due settimane dal via, sui social network sono stati ufficializzati i nomi dei membri del cast fisso del format: Filippo Nardi sarà l'inviato dall'Honduras, Alba Parietti e Alda D'Eusanio le opinioniste in studio e Marina La Rosa è la prima ...

Isola - Jeremias Rodriguez a Verissimo : “Spero di fare il naufrago - ma…” : Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez in forse? La confessione a Verissimo Verissimo, dopo la pausa natalizia, tornerà finalmente in onda domani pomeriggio su Canale 5. E in questa circostanza Silvia Toffanin intervisterà Jeremias Rodriguez. Quest’ultimo, come tutti sapranno, sarebbe dovuto essere un nuovo concorrente del reality della Marcuzzi. Purtroppo però, lo scorso weekend, si è infortunato alla mano. Infortunio che potrebbe far ...

Jeremias Rodriguez - la verità sull’Isola dei Famosi e sul dolore del padre : Jeremias Rodriguez a Verissimo: nonostante l’incidente, l’argentino è pronto ad andare all’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez domani, sabato 12 gennaio, sarà ospite a Verissimo. Proprio qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip spiega cos’è accaduto in questi ultimi giorni. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019 sembrava ormai certa, ma un incidente potrebbe aver causato […] L'articolo ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez : "Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l'Honduras" : Jeremias Rodriguez, ospite domani Verissimo, parla della sua caduta in montagna che potrebbe costargli la partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez: "Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l'Honduras" pubblicato su Gossipblog.it 11 gennaio 2019 15:14.

Isola Jeremias Rodriguez a rischio la sua partecipazione : Jeremias Rodriguez rischia di escluderlo dalla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A tre settimane dalla partenza per l’Honduras, si è la fratturato un polso e questo pregiudica la partecipazione al reality . Come riporta il settimanale “Spy”, Jeremias Rodriguez sarebbe stato bloccato dai medici della produzione, che hanno sconsigliato all’argentino di prendere parte all’Isola. Con la mano fratturata, inoltre, per ...

'L'Isola dei famosi' perde pezzi prima di cominciare : Jeremias Rodriguez si rompe il polso - partenza a rischio : La rivelazione di 'Spy'. Stop dai medici della produzione, ma il fratello di Belen spera in una ripresa e insiste: 'Fatemi andare lo stesso'

Isola - Jeremias Rodriguez contro i medici : «Lasciatemi partire lo stesso» : L'imprevisto capitato a Jeremias Rodriguez rischia di escluderlo dalla prossima edizione dell' Isola dei Famosi . A tre settimane dalla partenza per l'Honduras, infatti, la frattura al polso dello ...

Isola Dei Famosi : Jeremias Rodriguez escluso per un incidente : Dopo il Grande Fratello Vip, l'Isola dei Famosi per Jeremia Rodriguez poteva rappresentare un altro trampolino di lancio per affermarsi definitivamente nel mondo della televisione italiana. Ma questa ...

Isola Dei Famosi : a rischio la partecipazione di Jeremias Rodriguez : Dopo il Grande Fratello Vip, l'Isola dei Famosi per Jeremia Rodriguez può rappresentare un altro trampolino di lancio per affermarsi definitivamente nel mondo della televisione italiana. Ma questa ...

