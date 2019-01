De André | storia e segreti di Via del campo

Andrea Damante e lo sfogo su Giulia : 'Ho pianto quando è finita la mia storia con lei' : Per il fedele pubblico del trono classico di Uomini e Donne è difficile dimenticare i "Damellis", l'ormai ex coppia (così ribattezzata dal mondo dei social) formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Quest'ultimo, divenuto negli ultimi tempi un deejay piuttosto famoso, avrebbe tradito l'ex compagna. Una presunta conferma dell'infedeltà dell'ex tronista sembra essere arrivata proprio da Giulia che, di recente, ha deciso di ripercorrere il suo ...

Andrea Damante : "Ho pianto quando è finita la mia storia con Giulia" : Andrea Damante ha tirato le somme del suo 2018: il dj veronese, intervistato dal settimanale F ha parlato della sua attuale situazione sentimentale, del suo lavoro, dei suoi progetti lavorativi per l'anno che sta per arrivare ma anche della fine della sua relazione con Giulia De Lellis. Andrea ha confessato per la prima volta alcuni particolari inediti che lo riguardano, ammettendo di aver pianto per la sua ex, ma di non aver perso la voglia di ...

Andrea Damante : "Ho pianto per Giulia De Lellis quando è finita la nostra storia" : Confessioni private di Andrea Damante al settimanale 'F', in edicola questa settimana. Il deejay veronese, che è tornato, da qualche mese, single, dopo la rottura con Giulia De Lellis, ha rivelato, per la prima volta, quando ha pianto recentemente:prosegui la letturaAndrea Damante: "Ho pianto per Giulia De Lellis quando è finita la nostra storia" pubblicato su Gossipblog.it 30 dicembre 2018 06:48.

Andrea Damante confessa : 'Quando è finita la storia con la De Lellis ho pianto' : Proprio quando sul web non si parla d'altro che della presunta frecciatina che avrebbe lanciato a Giulia De Lellis e Irama, Andrea Damante finisce al centro del gossip per alcune sue dichiarazioni inedite che ha pubblicato la rivista "F". Intervistato sui suoi nuovi progetti di lavoro, il dj non ha potuto non rispondere anche ad alcune domande sull'amore finito con l'influencer: per la prima volta dopo mesi, il ragazzo ha ammesso di aver pianto ...

ANDREA BOCELLI - UNA GRANDE STORIA ITALIANA/ The Heart of Christmas : lo speciale in onda negli Stati Uniti : ANDREA BOCELLI- Una GRANDE STORIA ITALIANA: lo speciale di Rai1 dedicato al tenore e ai suoi ultimi grandi successi internazionali.

Andrea Damante su De Lellis : euro La nostra storia è stata bellissima - vera e pura euro : stata la coppia più amata dalla tv quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nati sotto i riflettori del successo grazie al programma di "Uomini & Donne", il DJ e l'influencer sono stati ...

Andrea Damante su De Lellis : "La nostra storia è stata bellissima - vera e pura" : stata la coppia più amata dalla tv quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nati sotto i riflettori del successo grazie al programma di 'Uomini & Donne', il DJ e l'influencer sono stati ...

De Andrè canta De Andrè - si aggiunge una nuova data al tour Storia di un impiegato : 'Storia di un impiegato' è l'imperdibile tour di Cristiano De Andrè , ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968. Una ...

Andrea Mainardi passa alla storia : batte Francesco Monte al televoto : Andrea Mainardi è andato in sfida diretta contro Francesco Monte per stabilire la permanenza nella Casa. Tutto in modo provvisorio, dato che ad uno ad uno i concorrenti rimasti in gara verranno eliminati fino all’annuncio del vincitore. Andrea Mainardi però ha riscosso un grande applauso da parte del pubblico italiano: suo il merito di aver fatto fuori uno dei concorrenti più favoriti di quest’edizione del Grande Fratello Vip ...

Storia di Andrea - che ha fatto 15 milioni di passi da quando ha scoperto il cancro : Si definisce "sopravvivente" a un cancro inoperabile al pancreas, e per vincere la sua battaglia ha deciso di camminare. Andrea Spinelli, 45 enne siciliano, è l'autore di "Se cammino vivo", un libro dove racconta le sue avventure di viaggio.Come racconta Il Corriere della Sera, 15 milioni e 300 mila passi sono la strada che Andrea ha fatto in 5 anni, da quel 18 ottobre 2013 quando ha scoperto l'esistenza di un tumore inoperabile."Ognuno ...

De Andrè canta De Andrè - dal 30 novembre parte il tour Storia di un impiegato : Inizia il conto alla rovescia per il tour di Cristiano De Andrè ' Storia di un impiegato ', ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte ...