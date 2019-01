Comandano i terroni | la stupida prima pagina di Libero

“Comandano i terroni” - polemica per il titolo di Libero. E Di Maio attacca i fondi ai giornali : “In 3 anni arriveranno a zero” : Ancora una volta si scatena la polemica per un titolo del quotidiano milanese Libero. “Comandano i terroni“, scrive il giornale diretto da Vittorio Feltri in apertura dell’edizione dell’11 gennaio. Un ‘approfondimento’ sulla quantità di cariche istituzionali ricoperte da uomini e donne originari del sud Italia, sotto la linea di Roma per la precisione. Dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, siciliano doc, al ...