5 nuove app che vale la pena scaricare questa settimana

Giappone - due nuove incriminazioni per Carlos Ghosn ex Ceo Nissan. I legali del manager presentano richiesta di libertà su cauzione : L'articolo Giappone, due nuove incriminazioni per Carlos Ghosn ex Ceo Nissan. I legali del manager presentano richiesta di libertà su cauzione proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Sony lancia nuove Android TV al CES 2019 : 8K - 4K e novità per gli utenti Apple : Al CES 2019 Sony presenta tantissime novità relative alle smart TV con Android TV, sia 4K che 8K, con nuove funzioni anche per gli utenti Apple. L'articolo Sony lancia nuove Android TV al CES 2019: 8K, 4K e novità per gli utenti Apple proviene da TuttoAndroid.

iTunes sugli Smart TV Samsung : Apple cerca nuove entrate : iTunes sugli Smart TV Samsung a partire dalla prossima primavera insieme ad AirPlay 2. La vera notizia, però, è che Apple si apre a terzi ed offre le sue App ad uno dei diretti concorrenti [...]L'articolo iTunes sugli Smart TV Samsung: Apple cerca nuove entrate è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Assunzioni Apple e Roche 2019 : nuove offerte lavoro per giovani - posizioni aperte - : Roche, famosa realtà del settore chimico farmaceutico, ha l'headquarter in Svizzera, a Basilea, ma è presente in molti paesi del mondo e vanta 94mila dipendenti. In Italia ha sede a Monza. La maggior ...

Inviare immagini buonanotte sempre nuove con un’app : Siete alla continua ricerca di frasi e immagini buonanotte da Inviare su WhatsApp ai vostri cari? Passati Natale e Capodanno, certe abitudini continuano ad appartenerci, ma potrebbe ormai essere diventato difficile riuscire a trovare foto sempre nuove da inoltrare. Non avrete più di questi problemi con l'app 'buonanotte Gif', disponibile gratuitamente e compatibile con i dispositivi Android equipaggiati dalla versione 4.0 e successive. ...

WhatsApp : le nuove truffe online natalizie #essercisempre #bufale : Di sicuro sotto le feste di Natale c’è un intensificarsi di utilizzo delle app di messaggistica per inviare e rispondere agli augurio, per organizzare cene e via dicendo. Allo stesso tempo siamo più portati a cercare offerte e a cadere nelle trappole di finti sconti e richieste di iscrizioni in cambio di buoni acquisto. Molte di queste truffe vengono veicolate attraverso Sms, email, ma principalmente via WhatsApp. Una delle truffe che va ...

Il rapper Soulja Boy propone 2 nuove console pensate per videogiocare : Il rapper Soulja Boy ha presentato due nuove console pensate per i videogiocatori, se ignorate chi sia quest'uomo vi basti sapere che si tratta di un artista che 11 anni fa ha deciso di buttarsi nel mondo del gaming proponendo una serie di piattaforme diverse. Recentemente ha annunciato SouljaGame, piccola console portatile che riproduce (più o meno legalmente) titoli di terze parti, come sempre in casi simili, molti titoli sono di Nintendo.Come ...

Elisa Isoardi - nuove confessioni sul rapporto con Matteo Salvini : Elisa Isoardi racconta in una lunga intervista a Chi come stanno davvero le cose tra lei e Matteo Salvini. La presentatrice de La Prova del Cuoco chiarisce che tra lei e il vicepremier è stato un amore bellissimo ma ormai è tutto finito. Oggi tra loro c’è grande rispetto e nessun rancore: Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il ...

Fitbit OS 3.0 migliora l’esperienza fitness sugli smartwatch del produttore - con nuove app : Fitbit Ionic, Ionic: adidas edition e Fitbit versa ricevono l'aggiornamento a Fitbit OS 3.0, con nuove app di terze parti e nuove API per gli sviluppatori. L'articolo Fitbit OS 3.0 migliora l’esperienza fitness sugli smartwatch del produttore, con nuove app proviene da TuttoAndroid.

TIM rinnova ufficialmente l’app MyTIM con un’interfaccia più moderna e nuove funzionalità in arrivo : TIM ha aggiornato la sua app ufficiale MyTIM alla versione 5.0.2 con un'interfaccia dall'aspetto più moderno e presenterà presto nuove funzionalità considerando anche idee e suggerimenti forniti dalla comunità dei clienti. L'app consente una migliore gestione della linea e delle offerte, per ora solo per le linee mobili prepagate, con tutte le informazioni del piano tariffario visualizzate su un'unica schermata. L'articolo TIM rinnova ...

Auto con targhe estere - primi sequestri dei veicoli con applicazione delle nuove norme : Con il decreto sicurezza sono state emanate nuove norme che di fatto inaspriscono di molto l’utilizzo di targhe straniere su suolo italiano. Una prassi consolidata e diffusissima in Italia è proprio quella di utilizzare Auto con targhe estere pur essendo soggetti che normalmente vivono nella penisola. Un fenomeno che riguarda tanto i cittadini stranieri, che così evitano la tassazione italiana in molti casi più salata che i cittadini italiani ...

Cambia tutto con l’app Orologio per Samsung Galaxy : nuove informazioni dall’assistente vocale : La settimana in corso ci sta regalando davvero tante novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy, soprattutto in relazione agli utenti che sono sempre sul pezzo per quanto riguarda l'assistente vocale. Dopo avervi parlato dall'approdo sulla scena di Bixby in italiano, aspettando ovviamente che tutti i test del caso giungano al termine per poterlo installare sui vari dispositivi compatibili, oggi tocca soffermarci su una news se vogliamo ...

Neurofibromatosi : eseguita mappatura completa del cervello/ Due scienziati italiani aprono a nuove cure : Neurofibromatosi: eseguita mappatura completa del cervello. Due scienziati italiani aprono a nuove cure per questa grave patologia

Neurofibromatosi : nuove possibilità di cura dalla mappatura del cervello : La collaborazione scientifica ha coinvolto ben 25 centri di ricerca diversi a livello mondiale. Ma i risultati raggiunti giustificano ampiamente gli sforzi profusi. I risultati di questa enorme ricerca sono stati appena pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica "Nature Medicine". E la cosa che rende ancora più orgogliosi del risultato è che a capo di questo network c'erano due scienziati italiani Antonio Iavarone e Anna Lasorella. I due ...