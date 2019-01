Maltempo | Italia sottosopra | il Sud nella morsa delle bufere di neve | al Nord cresce

Maltempo : intensa nevicata nelle aree colpite dal terremoto in Centro Italia : intensa nevicata nelle scorse ore nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto nel 2016: dall’alba la neve sta ricoprendo Amatrice e Accumoli. Si registrano disagi alla viabilità interna e alle strade di accesso alle zone abitate. Nessuna criticità lungo la Salaria, che risulta percorribile in entrambi i sensi. L'articolo Maltempo: intensa nevicata nelle aree colpite dal terremoto in Centro Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : gruppo FS italiane attiva lo stato di preallerta del piano neve : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS italiane ha attivato a partire dal pomeriggio della giornata di domani, giovedi’ 10 gennaio, la fase di preallerta del piano neve nelle Marche, in Umbria, Abruzzo e Molise. Al momento, e’ confermata la piena disponibilita’ di tutte le linee ferroviarie. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni ...

Maltempo su parte d'Italia - tornano le PIOGGE e la NEVE in montagna. Ecco le previsioni per oggi : Roma - Con l'approfondimento di un minimo di pressione in corrispondenza del Sud peninsulare il tempo è andato peggiorando sulle regioni centro-meridionali, per l'azione di una perturbazione che sta portando PIOGGE che fino ad ora hanno impegnato soprattutto il versante tirrenico. Maggiormente interessata dai fenomeni è la Calabria: dalla mezzanotte si raggiungono accumuli pluviometrici di oltre 50mm sul Cosentino. PIOGGE in ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di Maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e Maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Maltempo - emergenza freddo : Croce Rossa al lavoro in tutta Italia : Sono migliaia le persone raggiunte ogni sera dalle quasi cento Unità di Strada della Croce Rossa Italiana, che, grazie alla capillarità della propria rete – con le sue oltre mille sedi – riesce a essere presente in ogni scenario di vulnerabilità, in particolar modo nel Sud Italia, dove il gelo e la neve si sono fatti sentire con particolare intensità. Volontari e operatori stanno assicurando cibo, bevande calde, coperte ma anche assistenza ...

Maltempo - italia spezzata in due : torna la neve al centro-sud - siccità al nord : italia spaccata in due dal meteo: al nord non piove e si aggrava la siccità, mentre al sud tornano il freddo e la neve.La settimana in corso sarà di stampo invernale, in particolare a causa di una nuova irruzione di aria artica che si riverserà gradualmente sull'italia e sul Mediterraneo centrale a partire da mercoledì. Ma il tempo al centro-sud inizierà a peggiorare già dalla serata di martedì 8 gennaio in conseguenza di una perturbazione nord ...

Maltempo - Viabilità Italia : “Le autostrade sono tornate transitabili” : sono stati risolti i problemi segnalati sulle autostrade A2, A16 e A14, e tutte la tratte autostradali delle regioni colpite dai fenomeni nevosi risultano transitabili senza difficoltà. Lo comunica Viabilità Italia, che fa poi il punto in particolare sulla situazione in Sicilia. Sull’isola, la circolazione risulta regolare in autostrada, sebbene sulla A19 e sulla A20 permanga l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con ...

Maltempo e neve : il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane : La circolazione in autostrada risulta regolare sebbene per la A19 e la A20 persista l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali. A renderlo noto Viabilita’ Italia che sta continuando – fanno sapere dal Ministero degli Interni – a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che ...

Maltempo e neve - Viabilità Italia : proseguono i monitoraggi sulle autostrade al centro/sud : Viabilità Italia sta continuando a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che permangono, seppur con minore intensità, in Abruzzo, Molise, entroterra campano, Puglia settentrionale e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. La circolazione in autostrada risulta, comunque, regolare anche nelle tratte ancora ...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora Maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Maltempo - Viabilità Italia : disagi per neve in Abruzzo e in provincia di Avellino : Le precipitazioni nevose persistono in Abruzzo, Molise e nelle zone collinari di Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria. Non si registrano disagi per la circolazione in autostrada e sulla grande Viabilità statale, fatte salve alcune misure di gestione del traffico pesante in Abruzzo e in provincia di Avellino, ove sono in corso delle bufere di neve, che riducono notevolmente la visibilità. Uomini e mezzi Anas, come previsto dal Piano neve, ...

Maltempo - Mezza Italia sotto la neve : S otto la neve diverse regione della Penisola. Dopo un dicembre decisamente caldo, il Maltempo è infine arrivato imbiancando diverse regioni del centro sud, in particolare sull'area appenninica: in ...

Maltempo : il grande gelo sull'Italia - allerta da nord a sud : Italia sottozero per l'ondata di gelo artico che ha colpito l'intera Penisola. Temperature a picco ovunque, imbiancati i Sassi di Matera e il Vesuvio, disagi sulle strade per il forte vento ed il ...

Emergenza Maltempo - Gruppo Fs Italiane : confermati i piani neve e gelo : Il Gruppo FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, venerdì 4 gennaio, la fase di Emergenza lieve dei piani ...