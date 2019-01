La Polizia di Las Vegas chiede esame Dna a CR7

Cristiano Ronaldo - la Polizia di Las Vegas chiede l'esame del dna : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna. Lo scopo è quello confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna che ...

Cristiano Ronaldo - la Polizia di Las Vegas chiede l'esame del Dna : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna. Lo scopo è quello confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti delle forze dell'ordine.La richiesta - spiega il Wsj - è stata inviata di recente alle autorità giudiziarie italiane competenti. Il caso dei ...

Giornalista salernitana fermata e rilasciata dalla Polizia in Sudan : Antonella Napoli, Giornalista salernitana dirigente dell'associazione di Articolo 21 e fondatrice dell'onlus Italians for Darfur, è stata fermata «da persone qualificatisi come...

Rilasciato Drouet - il volto dei gilet gialli : la Polizia ha agito "politicamente" : Éric Drouet, figura mediatica ed ex-portavoce dei gilet gialli, è stato Rilasciato dopo un giorno di cella. Drouet era stato fermato il 2 gennaio in Rue Royale, tra Concorde e piazza della Madeleine, ...

Laccio del cane al collo e percosse perché vuole lasciarlo : bloccato dalla Polizia locale : Ha usato il guinzaglio del cane come arma di offesa. L'ha stretto al collo di una donna 'colpevole' di non voler più subire offese e violenze e di voler fare le sue scelte in piena libertà. L'avrebbe potuta anche uccidere. Il gravissimo episodio è accaduto a Napoli. L'aggressore non tollerava l'idea che la compagna lo volesse lasciare, e ha agito così pubblicamente, in strada, in pieno centro, ai Gradoni a Chiaia. Ciò ha permesso di dare ...

Meghan Markle - la Polizia la protegge dalla sorellastra «ossessiva» : Il Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleSi chiama Fixated Threat Assessment Centre ed è una un’unità della Polizia britannica istituita nel 2006 per proteggere i politici, i membri della famiglia reale e altri ...

Francia - Polizia spara con le “flash ball” su giornalisti e gilet gialli : numerosi feriti : numerosi giornalisti e fotoreporter francesi, oltre a manifestanti, sono stati presi di mira dalla polizia con gas lacrimogeni e pistole flash-ball durante le manifestazioni di protesta a Parigi e in altre città della Francia. La polizia francese sotto accusa per le violenze nei confronti dei manifestanti e degli operatori della stampa.Continua a leggere

Caserta - 14enne accoltella un compagno di classe a una spalla : fermato dalla Polizia : accoltella un compagno di classe all’interno dell’istituto tecnico Volta e poi si allontana. È stato fermato ieri dalla polizia di Aversa, in provincia di Caserta, un 14enne residente a Lusciano, accusato dell’aggressione di un coetaneo ferito a una spalla e trasportato in codice rosso in ospedale. La vittima è seguita da un insegnante di sostegno. Le sue condizioni sono serie ma non risulta in pericolo di vita. Secondo le ...

La Polizia stradale salva un cane terrorizzato sulla Valassina a Briosco : restituito alla famiglia : Una storia a lieto fine: la polizia stradale di Seregno è intervenuta domenica mattina intorno alle 10.30 sulla Statale 36 per un cane spaventato in superstrada all'altezza di Briosco. Grazie al ...