La grande notte dei licei | performances | letture e conferenze

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

A Catania la notte scorsa : un terremoto di magnitudo 4.8 alle ore 3.19 - si è verificato tra Trecastagni e Viagrande : alle ore 3.19 della notte scorsa sull'Etna si è registrata un terremoto di magnitudo 4.8, l'evento sismico ha causato danni alle cose ed il ferimento non grave di dieci persone. Questo, è un primo ...

Francesco Monte e Giulia Salemi a Verissimo dopo il grande Fratello Vip : «La prima notte fuori dalla Casa siamo stati insieme» : 'Speravo di vincere, sarebbe stata la conclusione di un percorso' . Francesco Monte ospite oggi insieme a Giulia Salemi nella puntata Verissimo dopo il Grande Fratello Vip che li ha visti arrivare in ...

Gigi D'Alessio a Radio 2 : "Amo la notte - fonte di grande ispirazione. Sul Sud? Razzismo culturale" : Ha parlato della notte , per lui fonte inesauribile di ispirazione. Gigi D'Alessio , ai microfoni de ' I Lunatici ', in diretta ogni notte dagli studi di Radio 2, ha spiegato agli ascoltatori il suo ...

grande Fratello Vip - umiliazione definitiva per Giulia Salemi : dove passerà la notte Monte dopo la finale : La finale del Grande Fratello Vip è arrivata e si preannuncia un'altra umiliazione per Giulia Salemi , firmata Francesco Monte . La diretta di questa sera, lunedì 10 dicembre, decreterà il vincitore ...

grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza - la verità nella notte : 'L'ho provato davvero' : Grande Fratello Vip , Stefano Sala a Benedetta Mazza : 'L'ho provato davvero'. nella notte, a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip , il modello milanese avrebbe vuotato il sacco e ...

STEFANO SALA / Urla nella notte contro Dasha : Francesco Monte chiarisce che... - grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : STEFANO SALA è stato raggiunto nella notte da alcune Urla contro Dasha e a favore di Benedetta Mazza: le ultime news del Grande Fratello Vip

grande Fratello Vip - urla nella notte per Stefano Sala : Ultimi giorni nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Lunedì prossimo il reality show decreterà il vincitore e in questi ultimi giorni i concorrenti si godono il relax ovattato della casa prima dell’uscita finale. Proprio ieri sera, mentre Stefano Sala, Benedetta Mazza e Silvia Provvedi si trovavano in giardino intenti in chiacchiere, urla provenienti dall’esterno hanno ‘risvegliato’ il gruppetto che concorre ...

Danza - dj-set e un grande spettacolo pirotecnico per la notte di Capodanno a Olbia : La notte del 31 dicembre il concerto dei Måneskin sarà concluso da un tripudio di botti, luci e colori, tipici dei migliori spettacoli pirotecnici di tradizione italiana, quale scenario ideale per ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : è la grande notte della Polonia - Italia battuta senza appello a Danzica : La Polonia vince con merito, guidandola fin dall’inizio, la quarta partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. L’Italia esce da Danzica con un 94-78 sul groppone, e una delle poche cose buone che può dire, in una serata in cui non è riuscita a imporre il proprio Basket, è di aver salvato il doppio confronto (all’andata gli azzurri avevano vinto di 19). Per la Polonia 22 punti di un immortale Maciej ...

grande Fratello Vip - il raid nella notte degli inquilini contro Stefano Sala : la frase-choc che gli tatuano : Stefano Sala è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip e non solo per la sua discussa relazione con Benedetta Mazza. Insieme al suo complice Francesco Monte , il modello ...

grande Fratello Vip : lite furibonda nella notte tra Francesco Monte e Giulia Salemi : L'ex tronista furioso contro la ragazza: "Io e te andremo avanti due giorni. Inizi proprio male con me".