Cina | vendette un organo per comprare oggetti dei suoi desideri | dopo 8 anni è invalido

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Ottofa il cinese Xiao Wang aveva 17ed era assai scontento. La sua frustrazione giovanile e il crescente malessere interiore scaturivano dal non poter accedere aglidei. Il suo problema nella vita, all'epoca, era quello di non avere denaro per potersiun iPhone e un iPad, dispositivi tecnologici che invece alcuni dei compagni di classe avevano ed esibivano. Tanto pensò e studiò una soluzione, che ne trovò una, inimmaginabile e sconvolgente: vendere un rene al mercato nero, così da avere i soldi perglialtrimenti proibiti. Oggi quel ragazzo ha ben altro problema nella vita, ma se l'è creato tutto da solo con la condotta dissennata: è diventato praticamentea causa dell'espianto illegale di un rene. La storia, talmente incredibile da sembrare una fake news, è realmente accaduta.Un rene per un iPhone, dialisi a vita Ha ...