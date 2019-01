Vanessa Incontrada suda durante l’intervista a La Vita in Diretta

Vanessa Incontrada - nuove critiche sul fisico : interviene Jane Alexander : Jane Alexander difende Vanessa Incontrada dalle critiche su Instagram Vanessa Incontrada continua ad essere presa di mira dagli haters per via del suo fisico. L’ultima foto postata, che potete vedere in basso, ha scatenato più di qualche critica. E se l’italo-spagnola ha preferito non replicare lo stesso non ha fatto la collega inglese Jane Alexander. […] L'articolo Vanessa Incontrada, nuove critiche sul fisico: interviene Jane ...

Vanessa Incontrada nel cast de L’amore - il sole e le altre stelle su Rai1 il 9 gennaio per la collana Purché finisca bene : La regina degli ascolti tv Rai (e non solo) torna in tv alla guida di cast e personaggi de L'Amore, il sole e le altre stelle, il secondo capitolo della collana di Purchè finisca bene. Lei è Vanessa Incontrada e sarà tra i protagonisti del film che andrà in onda oggi, 9 gennaio, su Rai1 dalle 21.20 circa segnando il giro di boa in questa serie 2019. Toni leggeri e dinamici, pregi e difetti della condizione umana, sono nuovamente sul piccolo ...

PFB – L’amore - il sole e le altre stelle : trama - cast e curiosità del film con Vanessa Incontrada : Dopo il buon successo di pubblico del primo film, ecco che arriva il secondo appuntamento con l’edizione 2019 del ciclo di film Rai Purché finisca bene: mercoledì 9 gennaio, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda L’amore, il sole e le altre stelle, anch’esso una commedia diretta da Fabrizio Costa che all’interno del proprio cast vanta anche Ricky Memphis oltre all’amatissima Vanessa ...

L'AMORE - IL SOLE E LE ALTRE STELLE/ Purché finisca bene - Vanessa Incontrada e il teen drama - 9 gennaio - : L'AMORE, il SOLE e le ALTRE STELLE, la trama e il cast del film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 9 gennaio 2019 con Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada e Ricky Memphis in «L’amore - il sole e le altre stelle» : Torna su Rai1 il ciclo di storie Purché finisca bene, una collana di commedie romantiche con cast importanti: questa sera, 9 gennaio alle 21.15, andrà in onda L’amore, il sole e le altre stelle film di Fabrizio Costa con Vanessa Incontrada, Ricky Memphis, Marco Bonini, Chiara Ricci, Anna Ferzetti. Primo e Michela, i due protagonisti, sono amici da sempre e stufi di essere considerati ancora dei bambini, decidono di dare una notizia bomba ...

L’amore - il sole e le altre stelle - nuovo film Rai con Vanessa Incontrada : la trama : L’amore, il sole e le altre stelle: di cosa parla il nuovo film Rai con Vanessa Incontrada Dopo il successo di Non dirlo al mio capo 2 e I nostri figli, Vanessa Incontrada torna su Rai Uno con un nuovo film per la tv. La pellicola si intitola L’amore, il sole e le altre stelle […] L'articolo L’amore, il sole e le altre stelle, nuovo film Rai con Vanessa Incontrada: la trama proviene da Gossip e Tv.

I nostri figli : trama - cast e curiosità del film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti : Giovedì 6 dicembre, a cominciare dalle 21.25, va in onda su Rai1 I nostri figli, film per la tv che tratta i temi dell’adozione, del femmenicidio e anche della voglia di portare avanti una famiglia numerosa. Il cast conta su due beniamini assoluti del pubblico come Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. I nostri figli: trama Roberto e Anna Falco vivono a Senigallia. Due figli e un matrimonio riuscito. Lui piccolo imprenditore edile, lei ...

Vanessa Incontrada - clamoroso sfregio sul Televideo Rai : notate nulla di strano? Amadeus e Insinna... : Pasticcio in casa Rai. Sul Televideo , la pagina che aggiorna i dati su ascolti e share si 'scorda' malamente di Vanessa Incontrada e della fiction I nostri figli . Nella classifica di Raiuno del 6 ...

Ascolti Tv giovedì 6 dicembre 2018 - sugli scudi Vanessa Incontrada e X Factor : Ascolti Tv di giovedì 6 dicembre 2018. Vanessa Incontrada ancora protagonista. Su Rai1 il film tv I Nostri Figli , con Giorgio Pasotti, ha conquistato una media di 5 milioni e mezzo di spettatori pari ...

Ascolti tv giovedì 6 dicembre - boom per I nostri figli con Vanessa Incontrada : Ottimi Ascolti ieri sera per il film tv con l’attrice spagnola e Giorgio Pasotti Buoni gli Ascolti segnati ieri sera, giovedì 6 dicembre, da I nostri figli su Rai1. Secondo i dati Auditel il film-tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ha infatti registrato 5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share . Su Rai 2 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 6 dicembre, boom per I nostri figli con Vanessa Incontrada proviene da Gossip e Tv.

I NOSTRI FIGLI - FILM CON Vanessa INCONTRADA/ Rai 1 : Roberto - via alla battaglia per gli orfani dei femminicidi - IlSussidiario.net : "I NOSTRI FIGLI", FILM su Rai 1: Luca, Giovanni e Claudio decidono di allontanarsi di nascosto per fare un tuffo in mare, ma Anna... , 6 dicembre 2018,