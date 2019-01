Sui migranti è scontro totale | Rinviato il vertice di governo

Salvini stoppa Conte Sui migranti e minaccia : “Senza fondi ai disabili no al reddito di cittadinanza” : Al capogruppo del Pd Graziano Delrio dobbiamo il titolo della giornata: «L’editto di Varsavia». In una manciata di minuti Matteo Salvini rimette in discussione il ruolo del premier Giuseppe Conte, protagonista del negoziato sulla nave Seawatch carica di migranti, e minaccia la colonna portante del contratto, almeno per il M5S: «Non voto il reddito ...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - giallo sul vertice : "Cosa dirò al premier" - la rivolta leghista Sui migranti : Il vertice annunciato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte per la serata del 9 gennaio è a rischio. Possibile che la riunione ristretta di governo con Luigi Di Maio e altri esponenti di spicco della squadra sui migranti si ridurrà in un confronto telefonico solo tra il premier e il ministro degli Int

Claudio Baglioni polemico Sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini replica : «Canta che ti passa» : Sarà l'armonia, «in un Paese fortemente disarmonico», la cifra distintiva del prossimo festival di Sanremo (5-9 febbraio). Parola del direttore - autoproclamatosi anche un...

Sanremo 2019 - Baglioni polemico Sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini replica : «Canta che ti passa» : Sarà l'armonia, 'in un Paese fortemente disarmonico', la cifra distintiva del prossimo festival di Sanremo 2019 , 5-9 febbraio,. Parola del direttore - autoproclamatosi anche un pò dirottatore - ...

La rabbia di Salvini Sui migranti e il copia-incolla del governo su Carige : Saranno vere le tensioni della maggioranza e nel governo? Allora, in condizioni normali già le parole lette tra ieri e oggi sarebbero sufficienti a fare cadere una decina di governi. Ma, si è detto più volte, con questi attori il film prende pieghe imprevedibili. Comunque ci si vede al vertice di ma

Sanremo 2019 - Baglioni critica il governo Sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini replica : «Canta che ti passa» : Matteo Salvini “Non si può pensare di risolvere la situazione migranti evitando lo sbarco di 40 o 50 persone, siamo un po’ alla farsa“. Un Claudio Baglioni inaspettatamente politico ha scosso la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore, che sinora aveva sempre evitato di esporsi su tematiche divisive, ha risposto ad una domanda sul tema migranti, riservando critiche ai politici e ...

Baglioni-Salvini - scintille Sui migranti. Il ministro : "Canta che ti passa" : Il conduttore sulla gestione dell'emergenza Sea Watch: "Siamo alla farsa". Replica al vetriolo del vicepremier leghista

Salvini una furia su Conte : “Io decido Sui migranti - lui deve parlare prima con me - non sbarcherà nessuno!” : Matteo Salvini direttamente da Varsavia non le manda a dire e punta il premier Giuseppe Conte “Il governo non cadrà, ma pretendo chiarimento immediato nelle prossime ore. Appena rientro in Italia”. Da Varsavia, dove ha incontrato l’ultraconservatore polacco Jaroslaw Kaczynski, il ministro dell’Interno Matteo Salvini boccia l’accordo sostenuto dal presidente del Consiglio per la redistribuzione dei 49 migranti delle ...

Claudio Baglioni : "Sui migranti siamo alla farsa. Governo non all'altezza" : "siamo un po' alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io". Lo ha detto Claudio Baglioni durante la presentazione del festival di Sanremo."Credo che le misure che sono state messe in campo dal Governo non siano all'altezza. Non lo sono state neanche quelle precedenti ma ora il problema è più grande. Tutti guardano ...

Il governo italiano si divide Sui migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Accordo Sui migranti della Sea Watch : andranno in 8 paesi - anche l'Italia : Lo ha annunciato il premier maltese che ha dato il via libera allo sbarco dei 49 naufraghi bloccati da 19 giorni a largo della Valletta - Gli Stati Ue che hanno accettato la ricollocazione dei ...

Migranti e terrorismo - 14 arresti : 'Kamikaze Sui barconi pronti a colpire in Italia' : Migranti e rischio terrorismo, la Dda di Palermo fa scattare le manette per 14 persone sospettate di far parte di un'organizzazione criminale pronta a colpire in Italia. L'inchiesta ha portato a diversi arresti, perquisizioni e controlli su una rete di fondamentalisti islamici scoperta dagli inquirenti siciliani grazie alle “soffiate” di un pentito deciso a prevenire un possibile bagno di sangue sul territorio che ospita da anni migliaia di ...

Salvini risponde a Conte Sui migranti : «Altro che prenderli con aerei - a casa» : Il vicepremier risponde alle parole del Presidente del Consiglio: «Scafisti e terroristi: a casa!». A Porta a Porta Conte ha detto: ««Salvini non vuole donne e bambini? Li vado a prendere io in aereo. C’è un limite ad ogni politica del rigore»

Sui migranti Conte si smarca e sfida Salvini : Ma il premier, che ieri ha ricevuto una richiesta di incontro da parte di una rete di ong e associazioni del mondo laico e cattolico per chiarire 'quali iniziative abbia assunto l'Italia per ...