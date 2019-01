Salgono i prezzi in Svizzera | inflazione sfiora l' 1% nel 2018

Dalla Panda alla Golf : ecco come Salgono i prezzi con le nuove imposte - Diesel - fino a quando si potrà circolare : ecco una serie di esempi che dimostrano quanto aumenterebbero i prezzi per alcune auto tra le più vendute se venisse approvato l’emendamento della Commissione Bilancio della Camera

Torna il caro affitti. I prezzi riSalgono ai livelli prima della crisi : RiTorna il caro-affitti mentre i prezzi della case calano ancora. La risalita dei canoni di locazione è in corso da quattro anni, ormai, con incrementi che quest’anno sono stati del 3,1%. Adesso però i prezzi sono quasi arrivati ai livelli pre-crisi, vale a dire che sono Tornati a 10 anni fa. La spesa media mensile per la casa in affitto è, infatti...