L’alleanza che Salvini cerca a Varsavia non piace granché ai polacchi : Roma. Sarà pur vero che italiani e polacchi sono storicamente legati da un forte rapporto di fratellanza – l’Italia è presente nel loro inno come la Polonia nel nostro, una reciprocità unica al mondo – ma la visita di Salvini a Varsavia ha lasciato i polacchi un po’ dubbiosi. Va bene la comunità sto

La "vecchia" sinistra che spinge per un'alleanza con il M5s : Il Pd alleato dei 5 Stelle ? Sembra fantapolitica, ma non lo è. Basta raccogliere le recenti dichiarazioni di alcuni dei più importanti esponenti dem e di ciò che rimane della sinistra. Zingaretti , ...

L’alleanza che appoggiava il primo ministro Nikol Pashinyan ha stravinto le elezioni in Armenia : L’alleanza centrista del primo ministro armeno uscente, Nikol Pashinyan, ha stravinto le elezioni anticipate che si sono tenute domenica in Armenia, ottenendo più del 70 per cento dei voti. Pashinyan, che prima di fare il politico era un giornalista, è riuscito

VOLKSWAGEN & FORD/ L'alleanza che conferma le previsioni di Marchionne - IlSussidiario.net : Sembra che FORD è VOLKSWAGEN possano dar vita a un'importante alleanza. Ci sono cifre che ne confermano la convenienza per ambo i costruttori.

Volkswagen-Ford - alleanza strategica globale. Diess : “Rafforzerà anche l’industria dell’auto americana” : La buona reazione della Borsa colpisce perfino meno dell’ottima accoglienza ricevuta dalla politica. Volkswagen e Ford vanno spediti verso un accordo di alleanza strategica, anticipata dalla pagina motori de Il Fatto Quotidiano lo scorso 23 ottobre, che riposizionerà il gruppo tedesco negli States e contemporaneamente permetterà all’Ovale Blu di Detroit di attingere a tecnologie, piattaforme e soprattutto innovazione ad impatto zero, ...

alleanza globale Volkswagen-Ford : i tedeschi produrranno auto nelle fabbriche Usa dell'Ovale Blu : WASHINGTON - Donald Trump corteggia alla Casa Bianca le tre principali case automobilistiche tedesche e strappa i primi impegni a rafforzare i loro investimenti e la loro produzione in Usa sullo...

Governo - perché Salvini non romperà l’alleanza con il M5s. Perlomeno non così presto : di Marco Gigante * Colpisce in questi giorni la reazione di Matteo Salvini alle vicende che hanno coinvolto il padre del leader del Movimento 5 stelle, Antonio Di Maio, a proposito di alcune assunzioni in nero avvenute nella sua azienda. La reazione è sorprendente perché dopo mesi di dichiarazioni e comportamenti avversi ai principi del Movimento (sostegno al Tav, al Tap o agli inceneritori), il segretario della Lega sembra aver assunto un ...

Juventus-Samp - alleanza di mercato : i bianconeri ‘parcheggiano’ un difensore : Il campionato si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, il prossimo weekend si preannuncia scoppiettante con la capolista Juventus impegnata davanti al pubblico amico contro la Spal, delicatissimo anche il derby di Genova, di fronte Genoa e Sampdoria. Ma le due squadre pensano anche al futuro ed al calciomercato, ‘alleanza’ in arrivo per le prossime sessioni. Nel dettaglio la Juventus ha messo nel mirino Leonardo ...

Leu si scioglie : Liberi e uguali - l'alleanza di ex pd che credeva di guidare la sinistra : Verso lo scioglimento Liberi e uguali, formazione politica costituita a fine 2017, sotto la guida di Laura Boldrini e Pietro Grasso. l'alleanza si ispirava al leader laburista britannico Jeremy Corbyn e alla sua 'riscoperta' di una serie di slogan e ...