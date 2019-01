«Il Trono di Spade» | il prequel Ecco il cast

Il Trono di Spade 8 - gli ultimi sei episodi sono dei "film" : «Stavo guardando un film» commenta Richard Pepler, boss HBO. Ma il film di cui parla in realtà è Il Trono di Spade 8, l’attesissima stagione conclusiva della serie fantasy tratta dai romanzi di George R.R. Martin che arriverà sugli schermi il prossimo aprile, ma naturalmente lui ha già visto. Il Trono di Spade 8 in poche parole Intercettato da Variety al party dei Golden Globe, Pepler ha avuto parole di ...

Il Trono di Spade 8 non è una stagione - ma un film lungo 6 ore : preparate i popcorn : Il Trono di Spade 8 è una delle serie più attese del 2019. Complice la popolarità del franchise ma anche la lunga pazienza (e il lavoro) nel realizzare uno dei prodotti più costosi nella storia della televisione, la saga fantasy tratta dai romanzi di George R. R. Martin culminerà con un'ultima, ottava stagione, in onda quest'anno. La HBO sa perciò come stuzzicare i fan. Prima con alte misure di sicurezza sul set per sviare i curiosi, poi con ...

Promo HBO con Il Trono di Spade 8 e l’incontro tra Daenerys e Sansa : video con le nuove serie del 2019 : HBO ha diramato un primissimo Promo in cui presenta al pubblico americano le nuove serie tv in onda sul canale nel 2019, tra cui l'atteso Il Trono di Spade 8. Il breve video ci permette di dare una sbirciatina all'ultima stagione dello show fantasy, dove vediamo l'incontro tra Daenerys e Sansa. Il Re della Notte cavalca il drago Vyserion nel teaser, annunciando l'epico scontro tra gli Estranei e i nostri protagonisti. Successivamente, la clip ...

La verità su Jon Snow e Daenerys ne Il Trono di Spade 8 - Emilia Clarke anticipa come si evolverà il loro rapporto : Jon Snow e Daenerys ne Il Trono di Spade 8 scopriranno finalmente la vera natura del loro rapporto. Tale rivelazione, però, avrà un impatto decisamente importante su entrambi - sopratutto su Khaleesi. Nel finale della settima stagione, i fan della serie (la più vista del 2018) hanno scoperto che il personaggio di Kit Harington è il figlio di Rhaegar Targaryen (fratello maggiore di Dany) e Lyanna Stark - e non il bastardo di Ned Stark, come ...

Donald Trump torna in versione "Trono di Spade" - ma il Congresso colpisce per primo : Donald Trump torna in versione "Trono di Spade", e dopo aver usato la frase della serie all'inizio di novembre per annunciare il ritorno della sanzioni contro l'Iran, questa volta il tema è il Muro al confine con il Messico. "The wall is coming" (Il muro sta arrivando), scrive sul suo profilo Instagram il presidente Usa, dopo una apparizione a sorpresa in sala stampa alla Casa Bianca nella quale si è complimentato con Nancy Pelosi ...

Il Trono di Spade è la serie tv più vista del 2018 (e non é andato in onda neanche un episodio) : Dopo aver fatto incetta di premi agli Emmy, Il Trono di Spade ha conquistato un altro record. Secondo un articolo di Vulture, la saga fantasy è la serie tv più vista del 2018, il che è ironico: quest'anno non è andato in onda neanche un episodio. La settima stagione è stata trasmessa nell'estate passata, e l'ultimo capitolo è atteso per il 2019. Questi dati indicano il grande impatto culturale dello show HBO, da sempre uno dei più visti, ...

Serie tv 2019 - anticipazioni : The Good Doctor 2 e la fine del Trono di Spade : Per gli appassionati delle Serie medical, il 2019 porta con sè delle certezze: Shaun Murphy (interpretato dal bravissimo Freddie Highmore) torna su Rai 2 il 15 febbraio con la seconda stagione di The Good Doctor: accanto a lui i personaggi della prima stagione e una new entry, mentre Meredith Grey sarà sempre la colonna di “Grey’s anatomy”: la 15esima stagione riprende su FoxLife il 25 febbraio, mentre La7 ripropone la 14esima ...

Da Il Trono di Spade 8 a The Passage - da True Detective 3 a Veep 7 : le dieci serie tv più attese del 2019 : Il 2019 è ormai alle porte e mentre gli appassionati di serie tv approfittano del Natale per maratone e ripassi, c'è già chi pensa alla prossima stagione televisiva: Il Trono di Spade 8, Ture Detective 5, la nuova The Passage e la stagione conclusiva di Veep, sono solo alcuni dei titoli più attesi del nuovo anno. La vita di chi segue le serie tv è fatta di grandi emozioni e di lunghi giri su una giostra tra grandi episodi da lodare e alcune ...

Le follie anti-spoiler de Il Trono di Spade 8 - quando la sicurezza danneggia anche il cast : Per prevenire la fuoriuscita di spoiler de Il Trono di Spade 8, la produzione ha adottato misure di sicurezza senza precedenti. Copioni fasulli, scene girate due volte per sviare i curiosi, appostati nei pressi delle location mentre tentavano di fotografare il set, e ovviamente l'uso di iPad per divulgare le comunicazioni, piuttosto che l'utilizzo di un normale servizio postale. Il sistema adottato dalla security è più che lecito, dato che in ...

Torna Khal Drogo ne Il Trono di Spade? Jason Momoa chiarisce ogni dubbio dopo l’addio alla serie : Rivedremo mai Khal Drogo ne Il Trono di Spade? ogni anno i fan della saga fantasy si pongono la stessa domanda, senza riuscire a trovare una risposta positiva - probabilmente perché il personaggio è ormai deceduto nella prima stagione, e dubitiamo possa Tornare, anche solo per un flashback nell'ultimo ciclo di episodi. Jason Momoa ha quindi chiarito ogni dubbio in merito alla possibilità di rivedere Khal Drogo ne Il Trono di Spade, spiegando ...

Un veterano del Trono di Spade nel cast di The Crown 3 - quale ruolo per Charles Dance? : Continua ad arricchirsi di volti interessanti il cast di The Crown 3, in arrivo su Netflix nel 2019: la produzione ha aggiunto un attore di Game of Thrones ai protagonisti della terza stagione e si tratta di Charles Dance, che molti probabilmente ricorderanno per il suo lavoro nei panni di Tywin Lannister nella serie fantasy della HBO. L'attore ha firmato per un ruolo nella prossima stagione di The Crown, ma Netflix non ha ancora svelato chi ...

Il finale de Il Trono di Spade come le Nozze Rosse - Richard Madden prevede una strage : “Sono solo uno spettatore” : come sarà il finale de Il Trono di Spade? Anche Richard Madden ha voluto dire la sua. Ogni attore del cast ha anticipato qualcosa sull'ultimo episodio della serie, che come si prevede, culminerà con l'attesissima battaglia di Westeros. L'ex Robb Stark della saga fantasy, uscito di scena nella terza stagione, è pessimista al riguardo e prevede un finale degno delle Nozze Rosse. Tante sono le domande che attanagliano i fan di Game of Thrones. I ...

Nell’ultima stagione de Il Trono Di Spade ci saranno i ragni di ghiaccio? L’indizio di George R.R. Martin (foto) : Nell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade potremo vedere i ragni di ghiaccio. Lo svela George R.R. Martin, creato della saga letteraria, che ha postato su Twitter un'immagine di queste terrificanti creature. Per capire di cosa stiamo parlando, è bene fare un salto indietro nel tempo. Ricordate le storie che la vecchia Nan raccontava al piccolo Bran durante la prima stagione della serie? In questo ciclo di racconti, la signora, seduta ...

Una teoria su Gendry ne Il Trono di Spade 8 anticipa il suo ruolo chiave? La profezia di Fuoco e Ghiaccio : Da ormai diverso tempo i fan si chiedono quale sarà il ruolo di Gendry ne Il Trono di Spade 8. I lettori fedeli della saga letteraria di George R. R. Martin sono infatti convinti che il figlio illegittimo del defunto re Robert Baratheon potrebbe riservare delle sorprese. Questa folle teoria sembra aver trovato un fondo di verità in Fuoco e Ghiaccio, il più recente romanzo dell'autore, da poco uscito nelle librerie. ATTENZIONE: DA QUI ...