Vuole derubare ragazza indifesa | lei lo sfigura è lottatrice di Mma

(Di martedì 8 gennaio 2019) Sei un ladro, vedi camminare per strada unacarina, sola, provi a derubarla. Solo che non è il tuo giorno fortunato. Perché labella e che cammina da sola in realtà è una combattente di Mma, arte marziale mista. Non proprio quello che l'ignaro bandito si sarebbe aspettato.Siamo nel quartiere di Pechincha, a Jacarepaguá, a ovest di Rio de Janeiro. M.G.B. si avvicina, si siede vicino alla, le chiede l'ora tranquillamente e poi la minaccia di consegnargli il cellulare che lei, prudentemente, aveva rimesso in tasca. Il resto è roba di pochi istanti. "Non se ne andava. Per sicurezza ho messo il cellulare in tasca, e in quel momento lui mi ha intimato di consegnarglielo, dicendomi che era armato - ha raccontato lain una intervista - Ho visto quella che sembrava una pistola, ma ho capito che non era una vera arma. Non potevo dargli comunque il tempo di tirarla ...