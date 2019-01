Rinuncia ai figli dopo 20 anni | Non sono miei

Il papà è sordo ma la figlia non Rinuncia a portarlo al concerto : così riesce a trasmettergli l’emozione della musica : Karri Carberry, 19 anni, ha portato il proprio papà Darrin, che è sordo, al concerto dei Three Days Grace a Edmonton, in Canada. La ragazza, quando la band canadese ha iniziato a suonare Just like you, ha cantato la canzone col linguaggio dei segni per coinvolgere il padre. Il batterista, dopo aver visto il video (con più di 14 milioni di visualizzazioni su Facebook) ha scritto a Karri, ringraziandola. E la stessa band lo ha pubblicato su ...

Vicenza - Rinuncia alla chemioterapia per salvare il figlio - muore dopo il parto : Aveva rinunciato alla chemioterapia per salvare il bambino che portava in grembo, ma dopo la nascita è stata sconfitta dalla malattia. Silvia Pozzan, mamma di 36 anni, è morta martedì scorso a Sossano,...

Kasia Smutniak mia figlia per la scuola ha Rinunciato ad un ruolo in un film : L’attrice Kasia Smutniak in un’intervista rilasciata la settimanale “Grazia” racconta del suo rapporto con la figlia Sophie nata dalla sua relazione col compianto Pietro Taricone, e dichiara: “Il rapporto conflittuale tra noi non si è ancora manifestato, per ora andiamo molto d’accordo e Sophie ha già qualche consapevolezza”. Sophie ha 14 anni, un buon rapporto con la madre, oggi compagna del produttore Domenico Procacci e sembra pronta per la ...

