agi

: La Sicilia vuole una sua compagnia aerea - Pino__Merola : La Sicilia vuole una sua compagnia aerea - piero_fr : RT @piero_fr: #QuartaRepubblica Ecco il percorso di Orlando che 83% dei siciliani vuole fuori dal governo della città! Sondaggio “ la Sic… - mezza_parola : #news Caso Montante, il legale vuole trasferire il processo: “C'è un pregiudizio dei magistrati” di Giornale di Sic… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il dossier è sul tavolo del Presidente dell'Ars Nello Musumeci ormai da diverso tempo e non si tratterebbe affatto di un'utopia, un progetto buttato lì per accaparrare consensi, per riscaldarsi ...