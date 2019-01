Ferrari | Flavio Briatore | ' Giusto mandare via Arrivabene Potevano vincere il mondiale'

F1 - Flavio Briatore su Fernando Alonso : “Ritornerà? Forse con un’offerta di Mercedes o Ferrari…” : Fernando Alonso ha lasciato la Formula Uno la scorsa settimana dopo aver vinto due Mondiali e aver incantato per oltre tre lustri grazie a delle prestazioni di lusso e mettendo in mostra un talento infinito. L’asturiano ha deciso di abbandonare il Circus perché negli ultimi anni non era più riuscito a essere competitivo a causa dello scarso livello della McLaren ma comunque non è da escludere un suo ritorno in futuro come ha dichiarato ...