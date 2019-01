Buon compleanno Aurelio Candido | Manuela Arcuri | Manuel Locatelli…

romadailynews

: Buon Compleanno Davide ? #SerieATIM #DA13 - SerieA : Buon Compleanno Davide ? #SerieATIM #DA13 - juventusfc : ? stagioni in Bianconero. Buon compleanno, Marco Storari! ?? - juventusfc : Buon compleanno, Attilio Lombardo! ?????? -

(Di martedì 8 gennaio 2019)…Stefano Mauri, Gianni di Marzio, Valter Scavolini, Piero Pintucci, Eva Longo, Paolo Beni, Giancarlo de Palo, Floriana Casellato, Laura Cantini, Paola Pezzo, Giuseppe Favalli, Francesco Coco, Adrian Mutu, Ee Calajò, Monica de Gennaro, Francesco dell’Uomo, Luigi Gobbi, Gaia Messerklinger, Michela Rodella, Simone Lorenzini, Riccardo Moraschini, Gaia Gorini, Chiara Valzolgher, Giovanni Galbieri, Miriam Sylla…Oggi 8 gennaio compiono gli anni:, grafico editoriale; Laura Redi (Laura Corvisier Reder), attrice; Romolo Sforza, ex calciatore; Oscar Messora, ex calciatore; Giancarlo Capucci, ex calciatore, allenatore; Cesare Allegri, politico; Osvaldo Ruggieri, attore, doppiatore; Maurizio Calvi, politico; Massimo de Francovich, attore; Antonio Brandoli, ex atleta, allenatore; Luciano Pagliaro, magistrato; ...