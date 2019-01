Belen | nuovo amore in vista con Ezequiel Lavezzi E lei potrebbe lasciare Mediaset

Belen e De Martino insieme a Milano : lei indossa di nuovo la fede : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più vicini e la showgirl ha ripreso ad indossare la fede. Lo svelano alcuni scatti realizzati dai paparazzi del settimanale Diva e Donna che immortalano gli ex coniugi durante una passeggiata a Milano in compagnia del piccolo Santiago. Nelle immagini Belen sorride insieme al figlio e all’ex marito, ma soprattutto sfoggia sulla mano sinistra un anello che sembra a tutti gli effetti la sua ...

Belen Rodriguez/ Un 2018 da dimenticare? Il messaggio sul nuovo anno : Belen Rodriguez in crisi? La showgirl spaventa i fans con il messaggio sull'anno che sta arrivando e su quello che se ne sta andando.

Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme : sorrisi e affetto per Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme alla recita di Santiago: la coppia riunita per la felicità del figlio Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non saranno più una coppia a tutti gli effetti ma, ad oggi, i due stanno facendo di tutto per preservare il loro rapporto. Alla base di questa decisione un […] L'articolo Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme: sorrisi e affetto per Santiago proviene da Gossip e Tv.

Belen - è ritorno di fiamma con Iannone? Il VIDEO che ‘incastra’ la coppia : il pilota e la Rodriguez di nuovo insieme : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sono tornati insieme? La storia Instagram del cugino della showgirl fa sperare i fan della coppia Belen Rodriguez ed Andrea Iannone si rifanno vedere insieme. La coppia è ‘spuntata’ in una storia del cugino dell’argentina in cui si vedono il pilota e la showgirl insieme per le vie della città italiana a passeggio in bicicletta. Il sorriso languido della soubrette nel VIDEO, alla domanda ...

Che spettacolo a Milano! Acceso il nuovo albero di Natale illuminato da Swarovski : Belen Rodriguez special guest dell’inaugurazione [GALLERY] : Swarovski ha illuminato Milano con un nuovo albero di Natale, sempre più digitale. L’inaugurazione si è tenuta ieri, martedì 4 Dicembre, alle ore 18.00 in Galleria Vittorio Emanuele, II. Belen Rodriguez madrina dell’evento Per il quinto anno consecutivo, Swarovski ha festeggiato la magia e l’emozione del Natale con il tradizionale albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Da ieri, Martedì 4 Dicembre, al 6 ...

Belen e il nuovo fidanzato - chi frequenta la showgirl? Cosa dice mamma Veronica : Belen e il gossip sul presunto fidanzato. Dopo la rottura con Andrea Iannone, sono tante le voci che si sono rincorse riguardo un nuovo amore della showgirl argentina. Come riportato da Leggo, prima...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo insieme / La showgirl ritrova il pilota 'grazie' a Jeremias - IlSussidiario.net : Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo insieme. La showgirl e il pilota si ritrovano grazie al compleanno del fratello Jeremias

Iannone sorprende : le parole su Jeremias. È di nuovo amore con Belen? : Iannone sorprende: le parole struggenti su Jeremias. È di nuovo amore con Belen Rodriguez? In questi giorni la voce si è rincorsa molto intensamente: Andrea Iannone e Belen Rodriguez sono ritornati in love? I ben informati sono pronti a scommettere che l’ex coppia stia tentando di riallacciare i rapporti (l’ultima voce risale a ieri ed […] L'articolo Iannone sorprende: le parole su Jeremias. È di nuovo amore con Belen? proviene ...

