Barbara d’Urso commette una gaffe con Andrea Mainardi

Barbara d’Urso torna con Pomeriggio 5 e batte La Vita in Diretta : Pomeriggio Cinque torna con Barbara D’Urso e batte La Vita in Diretta Dopo le vacanze natalizie Barbara D’Urso è ritornata in televisione. La prima puntata del nuovo anno di Pomeriggio 5 ha fatto registrare ottimi ascolti. Sono stati 2.119.000 telespettatori, pari al 16,3% di share a guardare la prima parte del rotocalco pomeridiano di Canale 5. I telespettatori, poi, sono aumentati durante la seconda parte, totalizzandosi in ...

Maria De Filippi e Barbara d’Urso rivali? Spunta un retroscena : Barbara d’Urso dice la sua sulla presunta rivalità con Maria De Filippi Nessuna rivalità tra Barbara d’Urso e Maria De Filippi. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha voluto tranquillizzare tutti sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni oggi, sottolineando: “Io e Maria ci sentiamo spesso e ridiamo un sacco. Anche con Maurizio Costanzo: al telefono mi chiama “Dottoressa Giò”. I siti costruiscono rivalità, ...

La dottoressa Giò 2019 - Barbara d’Urso arruola la sorella Eleonora : anticipazioni : L’attesa è finita: Barbara D’Urso torna con La dottoressa Giò 3 in prima serata su Canale 5 domenica 13 gennaio, a partire dalle 21.25. Va infatti in onda la prima puntata della nuova stagione – la terza – della storica serie Mediaset, ovviamente ancora una volta con Barbarella nei panni della dottoressa Giorgia Basile, la ginecologa più amata della televisione italiana. Al suo fianco c’è l’attore ...

Barbara d’Urso : tutta la verità su Maria De Filippi - la Blasi - Bonolis e la Toffanin : Barbara d’Urso: novità e anticipazioni sullo show in prima serata su Canale 5 Il 2019 sarà un grande anno per Barbara d’Urso. Nei prossimi mesi, come molti avranno già letto, vedremo la conduttrice di Mediaset dividersi tra Pomeriggio 5, Grande Fratello, Domenica Live, il nuovo talk in prima serata e l’attesissimo ritorno della Dottoressa Giò […] L'articolo Barbara d’Urso: tutta la verità su Maria De Filippi, la ...

Walter Nudo : “Vivo ancora in castità”. Barbara d’Urso apprezza e svela il "giuramento" : A Pomeriggio Cinque la conduttrice ha rivelato al vincitore del GF Vip la promessa fatta a Francesca Cipriani, da mesi...

Walter Nudo rifiuta Francesca Cipriani ma accetta l’invito a cena di Barbara d’Urso : Walter Nudo dopo il Grande Fratello Vip racconta le novità a Pomeriggio 5 Ospite di Pomeriggio 5 Walter Nudo ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. L’italo-canadese si è confidato riguardo la sua vita privata che, dopo la fine del reality show, non è cambiata molto. L’attore non ha […] L'articolo Walter Nudo rifiuta Francesca Cipriani ma accetta l’invito a cena di Barbara d’Urso ...

Barbara d’Urso in Prima Serata! Ecco Cosa Tratterà la Sua Nuova Trasmissione! : In questi giorni i dirigenti del Biscione stanno stravolgendo i palinsesti autunnali, riducendo le ore di messa in onda di Domenica Live. Nuovo incarico per Barbara D’Urso in fascia serale. Ecco quali saranno gli argomenti trattati! E’ ormai doveroso dire che Barbara D’Urso è prezzemolo di ogni minestra. Recentemente i telespettatori hanno avuto modo di sapere che la partenopea ridurrà le ore di conduzione nel programma ...

Barbara d’Urso ignora (di nuovo) Avanti un altro di Paolo Bonolis : Barbara d’Urso non lancia Avanti un altro e ignora Bonolis Con l’anno nuovo Barbara d’Urso sarebbe riuscita a lanciare Avanti un altro in onda dopo il suo Pomeriggio Cinque? Ebbene no, il vento non è cambiato di una sola folata: proprio oggi Barbara d’Urso ha ignorato Avanti un altro per l’ennesima volta. Ne sarà molto felice Paolo Bonolis che alcune edizioni fa aveva lanciato una pesante frecciatina alla collega ...

La Dottoressa Giò - chi avrà un ruolo da protagonista nella fiction con Barbara D’Urso? Sua sorella - Eleonora : Carramba che sorpresa: nel cast del reboot de La Dottoressa Giò, al fianco della protagonista Barbara d’Urso, ci sarà sua sorella minore. Proprio a Eleonora d’Urso, anche lei attrice professionista, spetterà il ruolo di Chiara, una donna dolce e paziente che avrà a che fare con le vicende della Dottoressa Giorgia Basile (Giò per gli amici e per i telespettatori di Canale 5). Questa è la prima volta che Barbara e Eleonora – ...

Barbara d’Urso a Cuba sorpresa dalla tempesta : “Che paura!” : Barbara D’Urso racconta su Instagram la sua paura per l’inundaciòn, la tempesta che ha colpito Cuba. La conduttrice è partita per l’Isola in compagnia di Cristiano Malgioglio, pronta a godersi le vacanze natalizie fra sole, balli e tanta musica. Dopo giorni di divertimento, documentati prontamente sul profilo ufficiale della showgirl, Barbara D’Urso ha affrontato un piccolo problema che l’ha molto spaventata. Si ...

Paura per Barbara D’Urso. È successo mentre era in vacanza a Cuba. Una brutta esperienza : Il rumore delle onde, alte anche 4 o 5 metri, che si sono abbattute sul Malecón, l’iconico lungomare dell’Avana, sono la colonna sonora dell’emergenza meteo a Cuba. Ma non solo: anche forti venti e mareggiate intense, associate alla tempesta che si è formata nel Golfo del Messico, hanno trasformato le vie della capitale caraibica in alvei di fiume: il mare si è fatto breccia per centinaia di metri sino ai quartieri di Vedado e ...

Barbara d’Urso - talk show in prima serata : ecco di cosa parlerà : Barbara D’Urso approda in prima serata con un talk show: ecco di cosa tratterà il programma Un’agenda lavorativa fittissima di impegni, quella che riguarderà Barbara D’Urso a partire da gennaio 2019. Già, perché oltre all’appuntamento quotidiano con Pomeriggio Cinque e a quello domenicale con Domenica Live nella versione ridotta, la conduttrice napoletana affronterà altre importanti […] L'articolo Barbara ...

Barbara d’Urso in prima serata : svelato come sarà il nuovo programma : Barbara D’Urso: come sarà il nuovo programma in prima serata come è noto già da qualche settimana, il 2019 sarà pieno di novità per Barbara D’Urso e per il suo affezionato pubblico. Oltre a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, infatti, Barbara D’Urso sbarcherà in prima serata con un nuovo programma, prima della sedicesima edizione del Grande Fratello. come anticipato da Blogo, il nuovo show dovrebbe essere collocato nella prima ...