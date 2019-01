Piccoli problemi di cuore torna in tv | il cartone con Miki e Yuri di nuovo su Italia 1

Piccoli problemi di cuore - il cartone animato cult degli anni ’90 torna in tv : Piccoli problemi di cuore, il cartone animato cult degli anni Novanta, torna in tv. Celebre anche per la sua sigla cantata da Cristina D’Avena, andrà in onda a partire da martedì 15 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 8.05 su Italia 1. Per chi è cresciuto in quegli anni, era impossibile non appassionarsi alla storia d’amore tra Miki e Yuri, una ragazza che frequenta le scuole superiori la cui esistenza viene improvvisamente sconvolta ...

Basket - Milano ad Avellino senza Kaleb Tarczewski e Nemanja Nedovic per Piccoli problemi fisici : La sconfitta in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv ha lasciato diversi strascichi per l’Olimpia Milano. Al di là della delusione per il risultato finale, la formazione di Simone Pianigiani si trova alle prese anche con qualche piccolo problema fisico, non casuale visto l’autentico tour de force che i giocatori biancorossi hanno dovuto affrontare nell’ultimo mese. La squadra meneghina dovrà fare a meno di due pedine importanti ...

Marcello Cirillo su Giancarlo Magalli : ‘Un genio con dei Piccoli problemi’ : “Ho lavorato con lui per vent’anni, ma come si fa a stare vent’anni insieme? Infatti alla fine non ci incontriamo più”. Marcello Cirillo, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda il 26 dicembre su Rai1, torna sullo scambio di tweet con Giancarlo Magalli avvenuto quando si venne a sapere che Cirillo non sarebbe stato riconfermato per la successiva edizione de I fatti vostri. “Ci vedevamo tutte le ...