oasport

: F1 la Ferrari fa “all in” su Mattia Binotto: team principal e direttore tecnico. Pieni poteri e carta bianca per il… - zazoomblog : F1 la Ferrari fa “all in” su Mattia Binotto: team principal e direttore tecnico. Pieni poteri e carta bianca per il… - OA_Sport : #F1 I crismi dell'ufficialità sono arrivati: si apre il nuovo corso di Mattia Binotto, una scelta da 'all-in' - rafcol66 : @sabbatini @Gazzetta_it Binotto rimarrà il tempo necessario per trovare un team principal all’altezza della reputazione Ferrari -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Chiamiamola mossa da “all-in”. Laha deciso di rischiare ed ecco la notizia che non ti aspetti. La Gazzetta dello Sport è uscita allo scoperto: via ilMaurizio Arrivabene eal suo posto. Un cambio di ruoli sostanziale, dal sapor di rivoluzione, che la scuderia di Maranello ha atteso prima di confermare nel tardo pomeriggio, probabilmente in concomitanza con la chiusura della Borsa.“Dopo quattro anni di impegno e instancabile dedizione Maurizio Arrivabene lascia la Scuderia. La decisione è stata presa di comune accordo con i vertici dell’azienda dopo una profonda riflessione in relazione alle esigenze personali di Maurizio e a quelle della Scuderia. A Maurizio vanno i ringraziamenti da parte di tutta laper il lavoro svolto e per aver contributo a riportare la squadra a livelli estremamente competitivi. ...