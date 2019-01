ilfattoquotidiano

: Brexit, in attesa che il Parlamento voti, tutti si attrezzano al no deal - Cascavel47 : Brexit, in attesa che il Parlamento voti, tutti si attrezzano al no deal - ninonigro : RT @GretaBisello: #Brexit: in attesa del voto al Parlamento del 15 gennaio, il report di @StateStreet ci aiuta a comprendere il sentiment d… - GretaBisello : #Brexit: in attesa del voto al Parlamento del 15 gennaio, il report di @StateStreet ci aiuta a comprendere il senti… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Laè ancora in vacanza: il voto delbritannico sull’accordo di recesso concluso dal governo con l’Unione Europea non ci sarà prima del 14 gennaio e, solo dopo il voto, si saprà se avremo un divorzio consensuale e ordinato oppure se, in caso di bocciatura dell’accordo, si procederà, come previsto dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea, con un divorzio caotico e imprevedibile.Di sicuro c’è solo il fatto che, per legge, a partire dalla mezzanotte del prossimo 29 marzo (alle 23, ora di Londra), il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea, a meno che, a livello politico, non accada qualcosa di eccezionale.Intanto piovono dichiarazioni e rassicurazioni sull’ottimo livello di preparazione raggiunto dalle parti per essere in condizioni di affrontare le difficoltà connesse a unasenza accordo. Per esempio il penultimo ministro per la ...