Shevchenko | Milan | con la Juve puoi farcela Rino uomo giusto

Milan - Shevchenko ha la cura per la rinascita : “fiducia a Gattuso e Higuain - questa squadra ha un’identità” : Il ct dell’Ucraina ha analizzato il momento dei rossoneri, sottolineando come ci voglia pazienza per tornare al top in Italia e in Europa L’ambiente Milan gli è familiare come pochi, visti i suoi trionfi con la maglia rossonera addosso. Andriy Shevchenko continua a seguire senza sosta le sorti della sua ex squadra, nonostante gli impegni da ct dell’Ucraina lo assorbano in maniera quasi ...

Shevchenko : 'Gattuso è l'uomo giusto per il Milan - ha dato un'identità alla squadra' : Sheva è sempre Sheva, anche se non è più nel mondo Milan è rimasto molto legato ai colori rossoneri: "Casa Milan è per sempre". Niente di più vero per uno come lui. Oggi Andrej Shevchenko allena l'Ucraina e vuole portarla all'Europeo del 2020 : "...

Pallone d'Oro - Shevchenko 14 anni dopo : "Grazie Milan" : 13 dicembre . Un giorno come tanti per moltissime persone, ma non per Andriy Shevchenko , che esattamente quattordici anni fa, quando vestiva la maglia del Milan , vinse il suo primo ed unico Pallone ...