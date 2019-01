Rogo nel Varesotto | oggi prevista la chiusura delle operazioni

Incendi - bruciano i boschi nel Biellese : Rogo su molti fronti : Un Incendio di vaste proporzioni sta interessando i boschi sopra il Tracciolino, all’altezza della Trappa di Sordevolo, nel Biellese. I volontari dell’antIncendi boschivi e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Cossato, stanno lavorando intensamente per riuscire a contenere le fiamme di un rogo divampato su diversi fronti, che sta raggiungendo localita’ Sette Fontane. L'articolo ...

Roma - Caudo : “Tmb Salario - dopo il Rogo 2mila tonnellate di rifiuti all’aria aperta e viavai di mezzi”. Ama : “C’è autorimessa” : Poco meno di un mese dopo l’incendio che lo ha distrutto rendendo inutilizzabili i suoi impianti, non si spengono le polemiche sul tmb di via Salaria, a Roma. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi Ama, chiedono la chiusura ufficiale della struttura e la bonifica della zona. “dopo l’incendio la situazione è peggiorata – ha detto Giovanni ...

Morti nel Rogo - oggi il funerale di Gina e Giuseppe : Approfondimenti Fiamme e fumo killer, così sono Morti Giuseppe e Gina. Il fratello: 'Corsa per trovare una scala e salvare mia nipote' 23 dicembre 2018 Tragedia di Monterchi, così il fratello della ...

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piromane : sarebbe un volontario dell'antincendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : “Emessi più Benzo Pirene e Pcb che nel Rogo di Pomezia” : L’Incendio di Pomezia, divampato all’interno del deposito di rifiuti EcoX nel maggio 2017, ha avuto caratteristiche diverse rispetto a quello del Tmb Salario “perché il materiale in combustione era molto diverso: Imballaggi in plastica a Pomezia, rifiuti indifferenziati al Tmb Salario. A Pomezia si è dunque prodotta più diossina, al Tmb Salario invece più Benzo Pirene e Pcb“. Inoltre, il rogo di Pomezia è stato più esteso ...

Un Rogo devastò il Monte Serra nel Pisano - fermato il presunto piromane : è un volontario dell'antincendio : Avrebbe appiccato le fiamme che devastarono il Monte Serra , Pisa, lo scorso settembre, mandando in fumo 1.500 ettari di boschi , oliveti e anche alcune case. Solo ora il presunto piromane è stato ...

Corona nel bosco di Rogoredo : "Così sono entrato all'inferno" : "Mi aspettavo qualcosa di meno peggio. Quello che ho trovato è stato incredibile: entrando lì dentro quello che ho provato è difficile da raccontare".Fabrizio Corona mostra a Non è l'Arena il reportage dal boschetto della droga a Rogoredo - alle porte di Milano - in cui è stato aggredito. "Sentivo di voler entrare dentro perché ho questa vena giornalistica che mi è tornata e mi sono spinto fino a un punto dove non è mai arrivato nessuno", ha ...

Incendio Tmb Salario - nella notte dopo il Rogo aumentati i valori di idrocarburi e diossine : Il dato rilevato martedì tra le 12 e le 18 sulle diossine era di 0,7 picogrammi al metro cubo, a fronte di un limite di 0,1. Ma in nottata era salito a 4,5. In aumento anche Ipa e Pcb. Crescono i valori del Pm10

Rogo Tmb Salario - Arpa Lazio : Pm10 oltre limiti nelle zone vicine : Roma, 12 dic., askanews, - L'inquinamento da polveri sottili della Capitale rilevato dalla centralina di captazione a Villa Ada ha superato i limiti di legge. Lo spiega l'Arpa Lazio nella reLazione ...

Fabrizio Corona aggredito a Milano nel bosco a Rogoredo : su Instagram la foto in barella : Fabrizio Corona aggredito nel bosco di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio (COME STA ORA). L’ex re dei paparazzi è stato assalito da alcuni pusher che lo hanno circondato. Corona era lì con la troupe di una società che fornisce materiale per la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti. Secondo il suo racconto una ventina di spacciatori stranieri lo hanno ...

"Il pompiere paura non ne ha". L'emozionante addio dei vigili del fuoco al collega morto nel Rogo a Rieti : "Il pompiere paura non ne ha". Hanno voluto salutare così il collega morto Stefano Colansanti, i vigili del fuoco. È accaduto durante i funerali dell'uomo morto mercoledì scorso in seguito alla ...