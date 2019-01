Nel paese dove il sindaco vieta la cattiveria | “Così curo l’anima dei miei concittadini” 

Genova - viaggio Nel paese isolato da quasi due mesi : “Ogni volta che piove abbiamo paura che crollino altre strade” : “Ci hanno promesso la riapertura della strada entro gennaio, i lavori sono partiti e aspettiamo, ma sono due mesi che la vita è difficile, conviviamo con la paura che crollino altre strade ogni volta che piove”. Questo lo sfogo di alcuni tra i 250 abitanti di San Carlo di Cese, frazione di ValBrevenna, nell’entroterra di Genova. L’11 novembre la strada che collegava il borgo con Genova Pegli è crollata e ora, per raggiungere il centro, è ...

Yemen - Nel paese devastato dalla guerra la letteratura non smette di stupire : di Federica Pistono * Lo Yemen, Paese oggi devastato da una guerra crudele, da sempre in grado di ammaliare i visitatori con lo splendore delle sue città sbocciate sulla pietra e con i suoi paesaggi fantastici, si caratterizza per un ricco panorama culturale che affianca una tradizione che si esprime essenzialmente nella produzione poetica a una narrativa ricca e articolata, frutto di proficui contatti con le culture orientali e occidentali. ...

Moscatello - il campione di handbike premiato Nel paese dell'Airone : Il 42enne leccese nel 2018 ha conquistato il titolo italiano di handbike a squadre, correndo con Anmil Sport Italia, e si è classificato terzo nel Giro d'Italia di handbike. ' Siamo onorati di ...

Congo : al via le elezioni presidenziali Nel paese strategico per il futuro dell'elettrico : Sono 40 i milioni di elettori chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Repubblica democratica del Congo, Paese strategico per l’estrazione di cobalto, utilizzato per la produzione di smartphone e auto elettriche. Un territorio grande come l’Europa occidentale, dove regnano incontrastate corruzione e povertà, il Congo è tristemente noto per le terribili violenze commesse non solo dagli oltre 100 gruppi di miliziani presenti nel ...

Liverpool - i Reds Nel paese delle meraviglie : Shaqiri, l'ex interista, presidia il settore destro, ma Firmino, Mané e Salah praticano proprio un altro sport. O, se preferite, giocano il calcio di Guardiola. Così, a rifletterci bene, appare ...

Manovra - Martina : mobilitazione Nel Paese : 13.32 "Con il lavoro fatto in questi giorni stiamo rilanciando la mobilitazione nel Paese. Saremo in tutte le piazze anche il prossimo 12 gennaio.Saranno manifestazioni aperte a tutti coloro che vogliono protestare contro le scelte fatte con la Manovra". Così il segretario uscente e candidato alla segreteria del Pd, Martina. "L'unità del Pd è fondamentale (...).Le mobilitazioni contro questa Manovra ingiusta per gli italiani sono la premessa ...

Congo - elezioni presidenziali Nel paese strategico per l'auto elettrica : Immaginiamo un Paese esteso come l'Europa occidentale, dove le strade asfaltate sono appena poco più di 3mila chilometri, in Italia sono 850mila km,. Dove molte località sono raggiungibili solo in ...

Celle si trasforma Nel "Paese dei Balocchi" : fino al 6 gennaio un piccolo villaggio per i più piccoli : ... artisti di strada, poliedrici e fantasiosi, per uno spettacolo capace di coinvolgere ed emozionare grandi e piccini: insieme presentano da molti anni spettacoli per bambini con numeri di giocoleria, ...

Ezio Greggio a sorpresa Nel paese abruzzese della fidanzata : Gli abitanti di Vicoli la piccola località di 400 anime dell’entroterra pescarese, non hanno creduto ai loro occhi quando in un ristorante delle vicinanze si sono ritrovati a tu per tu con Ezio Greggio. Il popolare e storico conduttore sessantaquattrenne di Striscia la notizia, su Canale 5, ha infatti visitato il paese per conoscere la famiglia di quella che, da qualche mese, è la sua nuova compagna: la ventiseienne originaria di Vicoli, vice ...

Beach handball - Europei 2019 : Italia presente con entrambe le squadre - Mondiali 2020 Nel Bel Paese : L’Italia parteciperà agli Europei 2019 di Beach handball che si disputeranno dal 2 al 7 luglio a Stare Jablonki (Polonia). Saremo rappresentati da entrambe le Nazionali: gli azzurri sono inseriti nel torneo con 17 formazioni, le ragazze prenderanno parte alla competizione con 19 team. Si tratta dell’ultimo appuntamento internazionale prima dei Mondiali 2020 che si giocheranno proprio nel Bel Paese. Di seguito le varie squadre ...

Roma - gli ncc protestano contro il governo : “ToniNelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

Argentina : Nell'anno del G20 i mercati voltano le spalle al paese e Buenos Aires bussa ancora all'Fmi : Sono i numeri dell'economia dell'Argentina nel 2018, anno iniziato sotto migliori auspici ma avvitatosi a giugno in una spirale innescata da una eccezionale siccità che ha messo una seria ipoteca sul ...

Kenya - l'annuncio della polizia : «Silvia Romano è viva ed è ancora Nel Paese» : La polizia keniana ritiene che la volontaria italiana Silvia Romano, rapita il 20 novembre in una località vicino a Malindi, sia ancora viva e ancora nel Paese. Lo ha detto il comandante della...