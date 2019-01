Friuli | da ieri si cerca speleologo disperso nell’Abisso Rollo a Sella Nevea

meteoweb.eu

(Di domenica 6 gennaio 2019)sera dopo la mezzanotte il Soccorso Alpino e speleologico è stato allertato per il mancato rientro di unodall’Abisso. Faceva parte di un gruppo che era in esplorazione all’interno della grotta, ha sbagliato strada e si è ritrovato in un altro ramo che sbocca nella parete del Bila Pec, a lato delle pista da sci del Canin.L’uomo aveva detto ai compagni che sarebbe tornata indietro e loro, non vedendolo arrivare, hanno avvisato i soccorsi. Sei tecnici del soccorso speleologico erano già sul posto e sono stati raggiunti nella notte da altri otto partiti da Trieste. Le ricerche continueranno nella mattinata.L'articolo, dasinell’AbissoMeteo Web.