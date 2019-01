Chiuse 13 'escape room' in Polonia

: News Polonia: chiuse 13 ‘escape room’ – Ultima Ora - Trendynet1 : News Polonia: chiuse 13 ‘escape room’ – Ultima Ora - UltimOraNewsUN : ?? Polonia: chiuse 13 'escape room' ?? Dopo la morte di 5 ragazze. 'Difetti nella sicurezza' -

Dopo la morte di 5 ragazze pochi giorni fa in,sono state13 sedi di 'game' per motivi di sicurezza. Lo ha deciso il governo polacco. Nelle '' i giocatori vengono rinchiusi in una stanza o un edificio e devono risolvere enigmi e trovare indizi che li conducano a trovare la chiave per uscire.Considerato una sfida di intelligenza, il gioco è diventato molto popolare in. Il primo ministro Morawiecki ha chiesto ai frequentatori di questi luoghi di segnalare eventuali carenze ai Vigili del fuoco o polizia.(Di domenica 6 gennaio 2019)