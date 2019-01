Usa | donna violentata in coma partorisce

La donna dei record : Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera Usa - : Troppo bianca, troppo vecchia politica per i gusti di alcuni dei nuovi eletti, quella frangia di "socialisti democratici" che vengono dalle classi basse e dalle minoranze. Se Nancy Pelosi era vestita ...

Ventimiglia : donna non paga 24 multe - i vigili le rimuovono l’auto. Lei fa caUsa al comune : Una donna francese ha denunciato il comune di Ventimiglia colpevole, secondo lei, di averle rimosso l'auto a fronte del mancato pagamento di 24 multe.Continua a leggere

Daniela Schillaci in concerto al Donnafugata di RagUsa Ibla : Nell'ambito degli appuntamenti natalizi, torna per Opera Gala al Donnafugata di Ragusa Ibla, Daniela Schillaci, soprano di fama internazionale

Mafia : SiracUsa - domani presentazione del libro di Paolo Borrometi al santuario Madonna delle Lacrime : Un libro inchiesta che racconta di attività mafiose in particolare nella Sicilia orientale: della Mafia che si fa impresa ed è collusa con la politica, a discapito del cittadino e del bene comune. L'...

Inghilterra - donna abUsata fuori da una chiesa alla vigilia di Natale : due arresti : E' una vicenda terribile quella che giunge da Stockport, cittadina dell'area metropolitana della Greater Manchester in Inghilterra. Una donna sui 30 anni avrebbe infatti subito un abuso fuori dalla chiesa di St.Mary, nel primo mattino della vigilia di Natale. Secondo quanto riferiscono le fonti locali, intorno alle ore 8 di lunedì mattina, la presunta vittima della violenza è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La ...

Scalea - donna muore precipitando da una finestra : non esclUsa l’ipotesi di un omicidio : La vittima è una donna di trentasei anni di nazionalità dominicana. È morta precipitando da una finestra del palazzo in cui abitava, a Scalea, sulla costa tirrenica cosentina. Al momento non è chiaro cosa sia successo. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, dall’incidente al suicidio oppure un omicidio.Continua a leggere

Spoiler Una Vita : Arturo Valverde potrebbe smascherare Simon e Donna SUsana : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti italiani si soffermano su Arturo Valverde, interpretato dall'attore spagnolo Manuel Regueiro. Il terribile colonnello, infatti, scoprirà che Donna Susana ha un legame di parentela con Simon dopo aver udito un sfogo della figlia con Maria Luisa. Simon perde le staffe con ...

Claudia Gerini : "Il Metoo? La donna ha diritto di Usare il proprio corpo per far carriera" : Non usa mezzi termini l'iconica Claudia Gerini . L'attrice che martedì ha compiuto 47 anni, si è rivelata in una lunga intervista a La Verità, in cui ha parlato di successi, passato e presente della ...

Travel Ban - visto Usa a donna yemenita per visitare figlio morente - : Il Dipartimento di Stato ha concesso a Shaima Swileh un'esenzione dalla misura voluta dal presidente Trump che vieta ingressi dallo Yemen: in serata arriverà in California per l'ultimo saluto al ...

Venezia - incendio in casa : muore donna - il rogo caUsato forse dalle luci di Natale : Una donna di 46 anni, Paola Castellet, è morta stamattina, alle prime luci dell'alba, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Concordia Veneziana, comune alle porte del capoluogo veneto. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un malfunzionamento delle luci di Natale. La donna, in un primo momento, era uscita dall'appartamento, ma poi - per motivi ancora da accertare - sarebbe rientrata. Salve le due ...

Gilet Gialli - muore una donna travolta da un'auto a caUsa di un blocco stradale a Parigi : Continua la protesta dei Gilet Gialli in tutta la Francia. Ad uno dei tanti blocchi stradali organizzati, si è verificato un incidente dove una donna purtroppo è morta. Intanto la protesta inizia a delinearsi più chiaramente: diffuse tramite un comunicato stampa le quattro principali richieste per una partecipazione più attiva e democratica della popolazione alla vita politica. I Gilet Gialli continuano la protesta Anche oggi, come già avvenuto ...

Intimo per donna a RagUsa : domenica comica : domenica comica il 16 dicembre al teatro Badia di Ragusa la Compagnia Teatro Stabile di Augusta porta in scena la commedia in 2 atti Intimo per donna

Usa - attira una donna incinta in casa e le taglia il ventre per sottrarle il bimbo : Succede nel Nord Dakota, una terribile ed inquietante storia che ha lasciato tutti senza parole. Una donna di appena 36 anni ha utilizzato una scusa per attirare in casa propria una vicina incinta e, senza darle alcuna spiegazione, le ha tagliato il ventre sottraendole il bambino che portava in grembo. La vittima dell'aggressione è stata abbandonata all'interno dell'appartamento, agonizzante, fino a quando la morte non l'ha raggiunta. Savannah ...

Vincenzo Paci al teatro Donnafugata di RagUsa : La musica classica è tornata protagonista al teatro Donnafugata di Ragusa Ibla con il “ritratto in musica di clarinetti”. Ospite Vincenzo Paci