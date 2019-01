Tre e Wind lanciano nuove iniziative per le offerte convergenti fisso-mobile

Ecco i cambiamenti di gennaio 2019 per i listini di Wind e di Tre : In questo articolo analizzeremo le mosse per gennaio di una realtà formalmente unica (Wind Tre) ma che mantiene due listini separati L'articolo Ecco i cambiamenti di gennaio 2019 per i listini di Wind e di Tre proviene da TuttoAndroid.

Vodafone migliore operatore in Italia secondo Altroconsumo : seguono Tim - Wind-Tre e Iliad : Una recente indagine eseguita dalla nota rivista di informazione 'Altroconsumo', con i risultati esposti sulla sezione 'Inchieste' di gennaio 2019, sostiene come Vodafone sia il migliore operatore telefonico Italiano. I parametri di valutazione hanno riguardato in particolar modo la velocità in download, quella in upload e il tempo di apertura delle pagine browser. Dopo l'indagine di OpenSignal di ottobre 2017, anche 'Altroconsumo' conferma come ...

Configurazione modem libero per Vodafone - TIM - Wind Tre : guide e contatti assistenza per ogni operatore : A 2019 iniziato, giusto ritornare sulle modalità di Configurazione del modem libero per ogni operatore, da Vodafone, a TIM, a Wind Tre ma anche per altri brand che erogano servizi di connettività per la linea fissa di casa. A dicembre abbiamo avuto modo di sottolineare come la possibilità di usufruire di un router proprio in luogo di quello dell'operatore appunto sia stata garantita dall'ultima delibera AGCOM n.348/18/CONS ma in fin troppi ...

Quanto è migliorata la copertura di rete Vodafone - TIM e Wind Tre nel 2018 : migliori città italiane per connettività : Quali città italiane hanno la migliore copertura di rete e soprattutto nel 2018 (che abbiamo appena lasciato alle spalle) i vettori mobili Vodafone, TIM e Wind Tre sono riusciti a far crescere i loro servizi di connettività rispetto al 2017? A tal proposito è disponibile l'ultima rapporto AGCOM che analizza i dati presenti nello strumento MisuraInternetMobile.it, normalmente utilizzato dagli italiani per verificare la qualità della ...

Nuove antenne per la rete 5G e non solo nel 2019 : una mano a Vodafone - TIM - Iliad e Wind Tre da AGCM : La rete 5G in Italia deve svilupparsi e come conseguenza, Nuove antenne e più in generale impianti, dovranno essere installati da Vodafone, TIM, Iliad ma anche da Wind Tre. Allo stesso tempo sono in corso attualmente anche delle opere di miglioramento della copertura attuale con il 4G, in particolare per l'ultimo arrivato Iliad e pure per Wind Tre (sempre impegnata nell'unificazione del segnale per l'operatore unico). Innegabile tuttavia è come ...

Velocità mobile Tim - Vodafone - Wind e Tre : i dati di AGCOM : Anche quest’anno AGCOM ci fa sapere quali sono le Velocità delle connessioni mobili di Vodafone, Tim, Wind e Tre grazie alla campagna di misurazioni condotta da aprile ad agosto di quest’anno nell’ambito del progetto Misura [...] L'articolo Velocità mobile Tim, Vodafone, Wind e Tre: i dati di AGCOM è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Iliad - TIM - Vodafone - Wind e Tre con roaming UE : novità dal 1 gennaio 2019 : Il roaming UE ci sorprende ancora, incrementando la quantità di GB spendibili in Europa a partire dal 1 gennaio 2019. Per chi non lo ricordasse, stiamo parlando della possibilità di poter usufruire del bundle della propria offerta nazionale (minuti, SMS e GB) all'interno dei Paesi membri per un periodo di permanenza momentanea, ufficializzata il 15 giugno 2017. Se il roaming UE non prevede limitazioni per quanto riguarda minuti e SMS, lo ...

Wind e Tre premiano i clienti che decidono di mantenere attiva la SIM per 30 mesi : smartphone con rate da 0 euro al mese : Nel panorama della telefonia mobile attuale, i consumatori vengono bombardati con continui messaggi promozionali che presentano offerte più o meno interessati. Gli operatori […] L'articolo Wind e Tre premiano i clienti che decidono di mantenere attiva la SIM per 30 mesi: smartphone con rate da 0 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Fatture a 28 giorni - nessun rimborso da Tim - Wind Tre - Vodafone e Fastweb : Ancora una volta i consumatori italiani pagano le scellerate decisioni di uno Stato che prende le parti delle compagnie telefoniche e blocca i rimborsi per l’illegittima decisione delle stesse di portare le bolle a 28 [...] L'articolo Fatture a 28 giorni, nessun rimborso da Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Tre offre ad alcuni ex clienti chiamate e 30 Giga a partire da 4 - 99 euro e Wind modifica le rate per l’acquisto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Tre Italia ha dato il via a due nuove campagne via SMS con cui invita alcuni ex clienti selezionati ad attivare PLAY 30 Unlimited o PLAY 30 Plus L'articolo Tre offre ad alcuni ex clienti chiamate e 30 Giga a partire da 4,99 euro e Wind modifica le rate per l’acquisto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Iliad Italia paladina dei rimborsi per fatturazione a 28 giorni : Levi tuona contro Vodafone - TIM e Wind Tre : Iliad Italia ritorna sulla questione rimborsi post fatturazione a 28 giorni e lo fa, ancora una volta, ergendosi a paladina dei diritti negati ai consumatori, nello specifico ai clienti Vodafone, TIM e Wind Tre: questi ultimi non hanno visto ancora un euro di risarcimento per la maggiorazione della spesa telefonica subita, in particolar modo, nel 2017 con il trucchetto dei piani rinnovati ogni 4 settimane e non con il mese solare. In merito ...

Wind Tre propone sconti fino al 70% sul Google Play Store : Wind Tre lancia una nuova promozione per i suoi clienti, che prevede sconti fino al 70% sui giochi da scaricare dal Google Play Store e sui contenuti aggiuntivi all'interno delle app. L'articolo Wind Tre propone sconti fino al 70% sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Una vergogna i mancati rimborsi Vodafone - TIM - Wind Tre dopo fatturazione a 28 giorni : associazioni consumatori all’attacco : Questa mattina abbiamo dato ai nostri lettori la brutta notizia: i rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre dopo il periodo di fatturazione a 28 giorni sono stati sospesi. Il diritto acquisito dopo un sopruso che ha gravato sulle tasche di tantissimi italiani non verrà garantito per il momento, in attesa di una nuova decisione. Ma le associazioni dei consumatori italiane hanno cominciato a farsi sentire e non vogliono restare a guardare. Ecco dunque ...

Doccia gelata sui rimborsi Vodafone - TIM e Wind Tre per le fatturazioni a 4 settimane : Arrivano notizie non esattamente incoraggianti per tutti coloro che speravano di veder chiusa la storia dei rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre a stretto giro. Ormai tutto sembrava pronto per gli utenti che per diversi mesi sono stati ingiustamente soggetti a rinnovi della propria tariffa ogni quattro settimane, dopo che le varie compagnie telefoniche avevano perso alcuni ricorsi in merito. Dalle ultime notizie trapelate, sembrava che a cavallo ...