“Faccio il contadino e non subisco le scelte di nessuno L’agricoltura è l’unica forma di

(Di sabato 5 gennaio 2019) “Più che un ritorno alla terra il mio è stato un viaggio di sola andata. Non ci avevo mai vissuto, l’avevo solo intravista grazie al lavoro dei miei nonni materni”. Emilio Goslino ha 32 anni, è originario di Savona, ha una laurea triennale in giurisprudenza e una specialistica in direzione dei servizi sociali. Oggi si prende cura della sua terra a Pareto, in provincia di Alessandria, e sta costruendo un’azienda apistica che si chiamerà Cascina Goslino. “? È la miglioredi schiavitù che conosca e l’unica che posso accettare”, sorride.Fin da piccolo Emilio sentiva il desiderio di libertà che solo una giornata passata all’aria aperta riusciva a regalargli. “Sono cresciuto tra i palazzi di Savona, Genova e Milano – racconta –. A un certo punto ho sentito la necessità di capire come la natura potesse incidere sulle nostre vite”. Emilio se n’è ...