CaneSecco svela tutto ma smentisce Gemitaiz | ' Mai chiesto feat | pubblica l' audio'

Blastingnews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Nella notte tra giovedì e venerdìha risposto, per la prima volta in maniera diretta ed inequivocabile, alle durissime ed infamanti accuse mosse nei suoi confronti da parte del suo ex amico e collaboratore, che lo aveva incolpato per averlo tradito a livello professionale ed umano nel 2013, facendolo escludere dalla Label 'Tanta Roba' – l'etichetta discografica con cuiha poi raggiunto il successo discografico a livello nazionale, sempre nel 2013 – approfittando della sua temporanea assenza a causa di un tumore, rovinandogli a suo dire la carriera e la vita.La risposta di ieri notte dié stata durissima, infarcita di appellativi abbastanza pesanti come "Fallito, subdolo, bugiardo, megalomane, incapace a vendere dischi, schizofrenico, serial killer mancato" e simili, ma abbastanza coerente da un punto di vista logico, sembra infatti aver ottenuto i ...