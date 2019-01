Sci | slalom di Zagabria | le gare maschili e femminili in diretta tv su RaiSport

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Zagabria. Domani ci sarà lo Slalom speciale, che vedrà al via ben cinque azzurre: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Lara Della Mea, Anita Gulli e Marta Rossetti. Prima manche alle ore 13.00, secondo atto alle ore 16.00. Di seguito il Programma completo dello Slalom speciale femminile di Zagabria con gli orari e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile - le opinioni delle azzurre prima del quinto slalom a Zagabria : Studia Economia e gestione aziendale all'università di Brescia, anche se per sua stessa ammissione non ha molto tempo da dedicare ai libri. ' Mi è sempre piaciuto fare gigante ma curiosamente sono ...

Sci alpino – Coppa del Mondo femminile - le opinioni delle azzurre prima del quinto slalom a Zagabria : Della Mea: “a Zagabria sarà difficile confermarsi”. Gulli: “pensavo di riposare qualche giorno…”. Rossetti: “dall’atletica allo sci, un bel salto” quinto slalom della stagione di Coppa del Mondo femminile dopo Levi, Killington, Courchevel e Semmering, stavolta è il turno della collina di Sljeme, alle porte di Zagabria, dove sabato va in scena la prima manche alle ore 13 e la seconda alle ore ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Ai Mondiali l’Italia maschile può salire sul podio in slalom e discesa. Vorrei essere competitivo fino a Cortina 2021” : Giuliano Razzoli, campione olimpico nello slalom speciale a Vancouver 2010, ha rilasciato un’intervista all’ANSA, nel quale ha parlato del futuro prossimo dello sci alpino italiano, guardando ai Mondiali e alle prossime stagioni di Coppa del Mondo. L’emiliano classe 1984 si attende grandi cose dalla prossima rassegna iridata dalla squadra maschile. L’azzurro ha parlato prima degli obiettivi personali: “Tornare sul ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : la FIS conferma le gare. In programma combinata - discesa e slalom maschili : Dopo l’ok ad Adelboden, la FIS dà il via libera anche alle gare di Wengen, dove da venerdì 18 a domenica 20 gennaio si svolgeranno tre prove valide per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il controllo dei tecnici della federazione internazionale è stato positivo e viene quindi confermato il programma che prevede venerdì 18 la combinata (ore 10.30 discesa e 14.00 slalom), sabato 19 la discesa libera alle ore 12.30 e domenica 20 lo slalom ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 : programma - orari e tv. Date e calendario del fine settimana in Croazia : Dopo il consueto benvenuto all’anno nuovo, rappresentato dal City Event di Oslo disputatosi a Capodanno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si trasferisce immediatamente in Croazia per i due Slalom di Zagabria. Sulla pista Crveni Spust gli atleti saranno impegnati in una due-giorni dedicata ai pali stretti, con la donne che saranno di scena nella giornata di sabato 5 gennaio, mentre gli uomini saranno protagonisti domenica 6. Come ...

Sci alpino - la FIS dà l’ok per le gare ad Adelboden : confermati gigante e slalom della prossima settimana : Il sopralluogo della FIS ha dato esito positivo: le gare della Coppa del Mondo maschile di sci alpino previste per sabato 12 (slalom gigante) e domenica 13 (slalom speciale) ad Adelboden si disputeranno regolarmente. Entrambe le prove tecniche hanno in programma le due manche allo stesso orario: prima discesa alle ore 10.30, seconda alle 13.30. Dopo la gara di Capodanno ad Oslo e il prossimo fine settimana a Zagabria, la località svizzera ...

Sci alpino - Italia a caccia di conferme nello slalom di Zagabria. Razzoli e Moelgg per scalare la classifica - nuova sfida per Alex Vinatzer : Dopo il City Event di Oslo del giorno di Capodanno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 torna subito in pista in vista dello slalom di Zagabria, in Croazia, di domenica. Si torna a gareggiare tra i pali stretti dopo l’incredibile gara di Madonna di Campiglio, che ha visto le uscite di scena di “Sua Maestà” Marcel Hirscher e del norvegese Henrik Kristoffersen, lasciano campo libero allo svizzero Daniel Yule ed agli austriaci ...

Sci alpino – Coppa del Mondo maschile : controllo positivo ad Adelboden - confermati gigante e slalom : controllo positivo ad Adelboden: confermati il gigante e lo slalom della Coppa del Mondo maschile del 12 e e del 13 gennaio La FIS ha dato l’ok per Adelboden. Il controllo effettuato nei giorni scorsi dalla federazione internazionale sulla neve dello storico impianto svizzero ha dato esito positivo, per cui le gare programmate a inizio stagione saranno regolarmente disputate. Si tratta del gigante e dello slalom della Coppa del ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per lo slalom di Zagabria : presenti Razzoli e Vinatzer - c’è anche Riccardo Tonetti : Saranno sei gli azzurri in gara nello slalom speciale valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che si disputerà a Zagabria, in Croazia, nel giorno dell’Epifania. Nella località balcanica l’Italia vanta due successi, firmati da Giuliano Razzoli e Manfed Moelgg, che daranno al cancelletto di partenza anche domenica. Assieme a loro gli altri quattro italiani in gara saranno Fabian Bacher, Stefano Gross, Riccardo Tonetti ed Alex ...

Sci alpino - definita la formazione italiana per lo slalom femminile di Zagabria : assente Federica Brignone : Irene Curtoni, Chiara Costazza e Lara Della Mea parteciperanno allo slalom di Zagabria, faranno il loro esordio in Coppa del mondo le giovani Anita Gulli e Marta Rossetti Due cambiamenti rispetto a Semmering nella squadra femminile di slalom che gareggerà a Zagabria sabato 5 gennaio. Al posto della rinunciataria Martina Peterlini (dolorante ad una spalla) ci sarà Anita Gulli, ventenne piemontese dell’Esercito che fa parte del gruppo ...

Sci alpino - sei gli azzurri convocati per lo slalom maschile di Zagabria : esordio stagionale per Tonetti : Sei azzurri per lo slalom maschile di Zagabria: con Bacher, Gross, Moelgg, Razzoli e Vinatzer ci sarà l’esordio stagionale nella disciplina per Tonetti L’Italia avrà sei rappresentanti nello slalom maschile di Coppa del mondo che si disputerà a Zagabria domenica 6 gennaio (prima manche ore 12:15, seconda ore 15:30, diretta tv Eurosport 1 e Raisport): il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Fabian Bacher, Stefano ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nello slalom di Zagabria. Dolci ricordi per Giuliano Razzoli : Anche se è entrato nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino solamente dal 2008, lo slalom di Zagabria è già divenuto un classico del Circo Bianco. I colori italiani hanno sventolato sul gradino più alto del podio in due occasioni, con Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. Il primo successo di un nostro atleta, infatti, arrivò il 6 gennaio 2010, proprio con l’oro olimpico di Vancouver 2010 che diede il via ad una doppietta precedendo ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per lo slalom di Zagabria. Novità Anita Gulli e Marta Rossetti : Ci stiamo avvicinando ad ampi passi al primo fine settimana di gare del nuovo anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Uomini e donne saranno, infatti, di scena a Zagabria, in Croazia, per il consueto slalom speciale che, visto il calendario, sancirà l’avvio della lunga fase di avvicinamento ai Mondiali di Are che si terranno in febbraio nella località svedese. Le ragazze del Circo Bianco apriranno la scena nella ...