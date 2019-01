Rugby | ricco programma di gare nel week-end | il palinsesto dettagliato

sportfair

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Le competizioni più seguite ditornano nel-end del 5-6 gennaio, offrendo una serie di appuntamenti imperdibili Il Guinness PRO14 su DAZN e il TOP12 sulle piattaforme social della FIR: archiviata la sosta natalizia, le due competizioni più seguite dal pubblico italiano tornano di scena nel fine settimana del 5 e 6 gennaio con una serie di appuntamenti fondamentali per il prosieguo della stagione.Sabato alle 15 a Monigo, in diretta su DAZN, la Benetton, risalita al terzo posto della propria pool, riceve davanti al pubblico di casa i Glasgow Warriors scozzesi, leader della conference A: una gara che, per i Leoni di Kieran Crowley, può segnare una svolta importante nel campionato, consolidando le ambizioni biancoverdi di play-off già rafforzati dalla doppia vittoria nei derby d’Italia con le ZebreClub che, scivolate a fondo classifica nel proprio girone, ...