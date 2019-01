Roberto Saviano contro Matteo Salvini | Pagliaccio | basta propaganda sulla pelle

Roberto Saviano a Matteo Salvini : “Smettila di fare il pagliaccio - apri i porti” : Il giornalista Roberto Saviano attacca in un video il ministro Salvini: "Basta misurare propaganda dell'uomo duro che non fa entrare immigrati, quando sai benissimo che non è cosi. Al ministro Salvini dico: basta pagliacciate, basta propaganda per le Europee. Comportati da uomo, fai sbarcare queste persone".Continua a leggere

Roberto Saviano contro Matteo Salvini sulla chiusura dei porti alla Sea Watch 3 e alla Sea Eye : "Pagliaccio - apri i porti" : Roberto Saviano, con un video e un post su twitter interviene sul caso della Sea Watch 3 e della Sea Eye, navi umanitarie con a bordo migranti e ancora senza porto. "Mi rivolgo al Ministro Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone. apri i porti. Basta con questa becera propaganda, basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi! #seaWatch #Seaeye", ha scritto su twitter.Mi rivolgo al Ministro Salvini. Smetti di fare ...

Diego Fusaro contro Roberto Saviano - la tragica foto con l'urina : disastro in pubblico - come si 'suicida' : Per la cronaca, Saviano stava fingendo di bere urina . Lo scrittore campano ha così risposto duramente a Fusaro, definendolo 'macchietta' e chiedendosi 'chi crede ancora a questa caricatura?'. Fusaro ...

Per le elezioni europee nasce il partito dei buonisti : da Massimo Cacciari a Roberto Saviano - chi aderisce : Riunione aperta a cittadini, artisti, rappresentanti del mondo dell' istruzione, della cultura, della scienza, degli affari, dei sindacati e dei media. Hanno già aderito Roberto Saviano e Massimo ...

Roberto Saviano : "Salvini con un tweet ha fatto una cazzata - è un fesso da temere" : "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura". Roberto Saviano commenta su Facebook lo scontro tra il ministro dell'Interno e il procuratore di Torino, Armando Spataro e accusa: "Come è solito fare, non avendo conoscenze e argomenti, consapevole di aver fatto una enorme cazzata, invita al linciaggio, questa volta del procuratore Spataro". Lo scrittore ...

Roberto Saviano a Che tempo che fa : “Per Trump i migranti scappati dall’Honduras sono criminali. La realtà è che fuggono dal crimine” : Nella puntata di ieri sera di Che tempo che fa, in onda su Rai1, Roberto Saviano, in collegamento da New York, ha parlato della carovana di migranti partita da San Pedro Sula in Honduras con l’obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti e attualmente accalcata al confine con il Messico. Lo scrittore ha dichiarato che quella “è la più grande fuga dal narcotraffico che la storia conosca” e mostrando tre fotografie emblematiche per ...

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Ospiti e diretta : Roberto Saviano e i migranti "criminali" - 2 Dicembre - - IlSussidiario.net : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 2 Dicembre: anche Roberto Saviano insieme a Raffaella Carrà, Nanni Morerri, Marco Mengoni da Fazio.

Roberto Saviano - super-flop per Kings of Crime : lo share infinitesimale : Un superflop che era finito su tutti i siti di news, gossip e spettacoli. Impossibile fare peggio. E invece sì che è possibile. Perchè, forse venendo meno il fattore novità e anche per la ...

Daphne Caruana Galizia - l intervista di Roberto Saviano ai figli 'Mamma è stata uccisa prima dal fango che dal tritolo' : Daphne Caruana Galizia è morta gradualmente. prima del tritolo ci sono stati la diffamazione, poi la delegittimazione, infine l'isolamento. È così che spesso le voci critiche vengono annientate. Era ...

Daphne Caruana Galizia - l'intervista di Roberto Saviano ai figli : "Mamma è stata uccisa prima dal fango che dal tritolo" : L'incontro dello scrittore con Matthew, Andrew e Paul, che per la prima volta parlano insieme. Tutti e tre hanno lasciato Malta. E raccontano come quello della giornalista sia stato un omicidio annunciato: "Ora vogliono cancellare la sua memoria"

Roberto Saviano - la nuova provocazione di Salvini : “Gli raddoppio la scorta - se gli torcono un’unghia poi è colpa mia” : “La scorta? Gliela raddoppio, non sia mai che poi gli torcono un’unghia e la colpa è mia”. È il commento, sarcastico, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Roberto Saviano e la polemica sulla sua protezione da parte delle forze dell’ordine. Il leader della Lega era a Milano alla presentazione del nuovo libro di Lilli Gruber, Inganno. L'articolo Roberto Saviano, la nuova provocazione di Salvini: “Gli ...

Roberto Saviano - il disastro in prima serata : Kings of Crime sprofonda all'1% di share : Bruttissime notizie per Roberto Saviano . Dopo l'esordio al 3% , il suo Kings of Crime sul Canale Nove stenta e crolla negli ascolti a 238mila telespettatori , con share all' 1% tondo. Risultato ...

Anticipazioni Kings of Crime 2 con Roberto Saviano : puntata 21 Novembre : Secondo appuntamento con Kings of Crime 2, il programma condotto da Roberto Saviano sul Canale NOVE: ecco le Anticipazioni del 21 Novembre Roberto Saviano torna in tv con la seconda puntata di “Kings of Crime 2“, la docu-fiction trasmessa su Canale Nove e dedicata ai protagonisti e ai testimoni di famosi crimini. Ecco le Anticipazioni di quello che vedremo in onda durante la puntata in prima serata di mercoledì 21 Novembre 2018. Kings of Crime ...

La fidanzata di Roberto Saviano sarebbe Meg - ex cantante dei 99 Posse : L'autore di Gomorra Roberto Saviano, nonostante cerchi di rimanere il più lontano possibile dai gossip, in questo periodo invece ci si ritrova come protagonista, proprio lui con una delle notizie più corpose in circolazione, Roberto Saviano e Meg starebbero insieme. Anche se la molto chiacchierata e blindata relazione amorosa del giornalista con la cantante non viene né smentita né confermata da nessuno dei due personaggi, la notizia sulla loro ...