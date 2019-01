Return of The Obra Dinn | Paratopic e Hypnospace Outlaw sono tra i finalisti

“Tiger Woods : Return of the Roar” - in uscita il film sul golfista americano : “Tiger Woods: Return of the Roar”, è il titolo del film in uscita a fine mese sulle vicissitudini del campione di golf americano nella stagione del ritorno alle gare Un nuovo sguardo sulla stagione del ritorno di Tiger Woods e sulla storica vittoria nel Tour Championship a East Lake arriverà alla fine di questo mese. Espn ha infatti annunciato l’uscita del film ‘Tiger Woods: Return of the Roar‘ (Tiger Woods: ...