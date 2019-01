Blastingnews

: Modello 730, arriva quello del 2019 con il bonus verde e lo sconto bus/treni - Corriere : Modello 730, arriva quello del 2019 con il bonus verde e lo sconto bus/treni - Danielecimarel4 : Modello 730/2019: la bozza già presente online sul sito delle Entrate - Enric0Chessa : Modello 730, arriva quello del 2019 con il bonus verde e lo sconto bus/treni -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) L'Agenziaha appena pubblicato sul proprioistituzionale ladel nuovo730/corredata di un corposo file di istruzioni per la compilazione di ben 92 pagine. Anche perché nella nuova versione delda quest'anno entrano di diritto alcune detrazioni ed agevolazioni fiscali molto importanti. Solo per citare due esempi, si può fare riferimento al cosiddetto bonus verde, cioè l'agevolazione fiscale per la sistemazione di aree verdi di case private e condomini, ma anche lo sconto sull'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, sia che si tratti di bus o treni.Le modalità e le tempistiche di invio della dichiarazione Anche quest'anno sarà possibile effettuare l'invio della Dichiarazione dei redditi precompilata. Questo potrà avvenire ad opera dei contribuenti stessi in modalità autonoma accedendo alistituzionale ...