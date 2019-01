Francesca Fialdini ‘malata’ a La Vita in Diretta | le parole di Timperi

Francesca Fialdini - "riempita di insulti sui social per una domanda"/ A La Vita in Diretta replica agli haters : Francesca Fialdini, "riempita di insulti sui social per una domanda". A La Vita in Diretta replica agli haters che l'avevano attaccata

La vita in diretta - Francesca Fialdini a nudo : "Sono una donna contemporanea" - la toccante confessione : "Sono una donna contemporanea": Francesca Fialdini, 39enne conduttrice de La vita in diretta, è single e non ha figli ed è felice. "Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove, per esempio in Francia o in altri paesi esteri - spiega lei in un'intervista

Tiberio Timperi bacia di nuovo Francesca Fialdini (FOTO) : La vita in diretta: Tiberio Timperi bacia ancora Francesca Fialdini. La foto I dissapori che ci sarebbero stati tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi all’inizio dell’edizione 2018/2019 de La vita in diretta sembrerebbero ormai definitivamente superati: non a caso, come gli spettatori hanno avuto modo di notare nelle ultime settimane, i due padroni di casa del pomeriggio di Rai1 sono più affiatati che mai e il clima che si respira ...

Francesca Fialdini - conduttrice de La Vita In Diretta ricorda il grande Fabrizio Frizzi : Venerdì 28 dicembre è andata in onda su Rai Uno l'ultima puntata di quest'anno con la trasmissione 'La Vita In Diretta', condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Nel corso dell'appuntamento c'è stato un momento per ricordare i personaggi del mondo dello spettacolo che ci hanno lasciato nel 2018: ma l'attenzione principale è stata riservata all'indimenticabile Fabrizio Frizzi. Sono state mandate delle immagini attraverso le quali è stata ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e Tiberio Timperi al capolinea : la big che gli ruba il posto : Già tempo fa, Dagospia aveva sganciato la bomba sul futuro professionale di Elisa Isoardi , lanciatissima verso La vita in diretta , trasmissione di punta di Rai 1. Proprio per questo nei corridoi di ...

Vita in diretta - Francesca Fialdini e la domanda "irrispettosa" : "Perché continuate?" - spettatori in rivolta : Critiche su Francesca Fialdini per una domanda a La Vita in diretta. In collegamento con Catania per parlare del terremoto che ha colpito la Sicilia orientale nella notte tra 25 e 26 dicembre, provocando molti danni e grande paura, la conduttrice del programma pomeridiano di Raiuno in coppia con Tib

Francesca Fialdini - polemica per la domanda sul terremoto a Catania : Francesca Fialdini nella bufera. La conduttrice de “La Vita in Diretta” è finita al centro delle critiche a causa di alcune dichiarazioni sul recente terremoto che la notte fra Natale e Santo Stefano ha colpito il Catanese. Durante la puntata andata in onda il 27 dicembre, attraverso le inviate del programma, la Fialdini ha chiesto ad alcuni intervistati perché vivessero ancora a Fleri (uno dei paesi più colpiti dal sisma, ndr.) pur sapendo che ...

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi verso lo stop della diretta : La vita in diretta si ferma: l’annuncio di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi Hanno salutato ieri il loro fedele pubblico Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, sulle note della sigla finale de La vita in diretta, augurando ai telespettatori un felice Natale e ricordando l’appuntamento con la prossima puntata del programma, che andrà in onda giovedì 27 dicembre. Poche vacanze quindi per la coppia del pomeriggio di Rai1, che dovrà ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini perdono un’ora de La vita in diretta : La vita in diretta di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi ridotta di un’ora Settimana anomala la prossima per La vita in diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: lo storico programma pomeridiano di Rai1, che da oltre vent’anni fa compagnia quotidianamente ai telespettatori della prima rete nel tardo pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con cronaca, attualità, politica, costume, ma anche intrattenimento, spettacolo e tanto ...