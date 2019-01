Aversa | uomo trovato morto in casa | Pasquale colpito da un malore

Blastingnews

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia, l'ennesima che riguarda la morte di un giovane. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Caserta, precisamente nel noto comune di, doveno, undi appena quaranta anni, è deceduto a seguito di uned è stato risenza vita all'interno della sua abitazione. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Internapoli.it, infatti, la vittima è stata ritrovata all'interno dell'appartamento di via De Chirico, nel noto 'Grattacielo' della zona. Una morte improvvisa che ha suscitato grande dolore e sgomento in tutta la comunità die in particolare tra i suoi familiari e amici.in lutto per la scomparsa di: il quarantenne è statosenza vita nella sua abitazione Il quarantenne, come si apprende dal sito in questione, lavorava all'interno di un'azienda di ...